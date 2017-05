Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Er bekennt sich zum Fortschritt

Seine amerikanischen Aktionäre interessieren sich mehr für Jobs als für die Umwelt. Immer wieder wird er auf den Verlust von Arbeitsplätzen in vielen Branchen angesprochen, ein Thema, das ja auch bei der US-Wahl eine große Rolle gespielt hat.

Buffett zeigt Verständnis, aber bekennt sich auch klar zum Fortschritt. „Vor 100 Jahren haben 80 Prozent der Amerikaner in der Landwirtschaft gearbeitet“, sagt er. „Wenn es dort keinen Produktivitätsfortschritt gegeben hätte, dann würden immer noch 80 Prozent in der Landwirtschaft arbeiten.“

Der Fortschritt ermögliche den Amerikanern letztlich mehr Konsum, das ist Buffetts Logik. Und daran verdient auch wieder Berkshire mit dem Engagement in zahlreichen Konsumfirmen wie Heinz und dem Pralinenhersteller See’s im Lebensmittelbereich oder Books mit Laufschuhen – das spricht er in dem Zusammenhang nicht an.

Auch den freien Welthandel verteidigt der Star-Investor, indirekt eine Spitze gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump. Er weiß aber auch, dass viele Arbeiter, etwa in der Textil- und Schuhindustrie, dadurch ihre Jobs verloren haben, und verlangt, dass in einem reichen Land wie den USA sich die Regierung mehr um diese Leute kümmern sollte.



Ein anderer Aktionär steht eine hintergründigere Frage: „Berkshire nützt den eigenen Aktionären, aber was nützt die Firma der Welt?“ Letztlich geht es um die Frage, welche Rolle eine Finanzholding spielt, die keine eigenen Produkte herstellt.

Aber Buffett ist nicht um eine Antwort verlegen. „Ich glaube, dass Unternehmen bei uns besser arbeiten können, als wenn sie an der Börse notiert sind und jedes Quartal Zahlen vorlegen müssen“, sagt er. Ich befreie die Chefs von rund 20 Prozent der Arbeit, die sie sonst auf Berichte und Diskussionen mit Analysten oder Verhandlungen mit Banken verwenden müssen.“