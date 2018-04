Bitcoin Milliardär Soros will mit Kryptowährungen handeln

Noch bis vor Kurzem galt er als Bitcoin-Skeptiker. Nun hat George Soros seine Meinung offenbar geändert – und steigt ins Krypto-Geschäft ein.

Soros wettet gerne gegen Zahlungsmittel – nun auch gegen virtuelle. (Foto: Reuters) George Soros

DüsseldorfGeorge Soros wurde mit seiner Wette gegen das britische Pfund weltberühmt, nun will der Milliardär offenbar in die Welt der virtuellen Währungen einsteigen. So solle Adam Fisher, Chef der Makro-Investment-Sparte des Soros Fund, in den vergangenen Monaten die Erlaubnis erhalten haben, mit virtuellen Währungen zu handeln, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.

Allerdings solle Soros noch keine konkrete Wette am Laufen haben. Die Finanzszene zweifelt unterdessen, ob die Bloomberg-Information tatsächlich stimmt. Man frage sich, schreibt der Finanzblog „Zerohedge“, ob der Investmentguru tatsächlich gerade dabei sei, in die Kryptowährungen einzusteigen, oder ob er möglicherweise – entgegen der Bloomberg-Information – bereits eine größere Position aufgebaut habe.

Mysteriös ist auch, was Soros dazu bewogen haben könnte, in die Krypto-Taler zu investieren. Noch im Januar kritisierte der Star-Investor auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Bitcoin. Bitcoin sei keine digitale Währung, sondern Spekulation, sagte der 87-Jährige damals.

„Eine Währung, die 25 Prozent am Tag schwankt, kann nicht genutzt werden, um etwa Löhne zu zahlen.“ Er verglich den Bitcoin-Hype mit der Tulpenmanie aus dem 17. Jahrhundert. Der irrationale Kaufrausch der Niederländer endete damals in einer Krise und dem Zusammenbruch der Preise.

Beim Bitcoin prognostizierte er einen langsamen Wertverlust – und sollte sich irren. Allein seit Januar hat sich der Bitcoin-Wert beinahe gedrittelt – von rund 18.000 auf gerade Mal rund 6.600 Dollar, wie die Daten von der Datenplattform coinmarketcap.com zeigen.

Möglicherweise ist es gerade der Preisverfall, der die virtuelle Währung für Soros nun attraktiv macht. Mit Wetten hat Soros ja bekanntlich Erfahrung. Und eine günstige Einstiegsgelegenheit bietet sich Soros nun allemal.