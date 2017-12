 Bitcoin & Co.: Kryptowährungen in der Schweiz immer beliebter

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Krypto-Hype Neun Prozent der Schweizer haben bislang in Kryptowährungen investiert. (Foto: Bloomberg)

ZürichJeder zehnte Schweizer will im kommenden Jahr einer Umfrage zufolge in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren. Vor allem junge Menschen und Männer seien einem solchen Investment gegenüber aufgeschlossen, erklärte das Schweizer Vergleichsportal Comparis am Freitag. Der Großteil wolle dies einfach einmal ausprobieren.

Nur acht Prozent der Investitionswilligen erhofften sich Kursgewinne. Die Umfrage wurde im Dezember unter gut 1.000 Personen durchgeführt. Demnach haben bislang bereits neun Prozent der Schweizer Kryptowährungen gekauft.