„Irgendwann hat jeder Antizykliker Recht“

Das mag für ganze Märkte gelten. „Allerdings gibt es durchaus einzelne Aktien, deren Bewertung schon sehr viel Optimismus eingepreist hat“, gibt Knoesel zu bedenken. Daher sei es besser, statt in Einzeltitel in Fonds oder gemanagte Depots zu investieren. Dort würden die Titel anhand eines strukturierten Prozesses ausgewählt und das Risiko des Gesamtportfolios laufend überwacht. „Wer jetzt Einzeltitel hat, sollte vielleicht anfangen, Bestände abzubauen und Gewinne zu sichern“, sagt der Vermögensverwalter. „Denn sonst hat derjenige vielleicht bald die Aktien, die niemand haben will.“

Gleichzeitig gibt es aber auch jetzt in Zeiten von Börsenrekorden noch echte Perlen zu entdecken. „Es gibt immer fundamental gute Werte“, sagt Uwe Zimmer, CEO von Fundamental Capital. Wenn die Börsen allerdings auf Höchstständen notieren, mache es das für Anleger nicht gerade einfacher. „Wenn der Markt stärker korrigiert, fällt alles. Auch meine fundamental gut bewertete Aktie“, erklärt er. „Ich muss also wissen, wie viel Schwankung ich für mein Investment mental aushalten kann. Sind das nur zehn Prozent - Finger davon lassen!“

Einfach nur mit dem Strom des Marktes mitzuschwimmen ist auch nicht die Sache von Fondsmanager Christoph Bruns. Der Mitinhaber der Fondsgesellschaft Loys ist überzeugter Value-Anleger – und damit auch antizyklisch unterwegs. „Ein solches Vorgehen bedarf aber nicht nur guter Urteilskraft sondern vor allem Mut“, gibt er offen zu. „Insofern eignet sich dieser Ansatz für die meisten Anleger nicht.“ Die Mentalität der meisten Anleger sei es eher, der Masse zu folgen. „Wer aber nicht in den Fußspuren anderer laufen will, der muss sein Augenmerk auf solche Einzeltitel lenken, die temporär aus der Mode gefallen sind.“

Solche Aktien gibt es zu jedem Zeitpunkt, ist Bruns überzeugt. Auch jetzt. „Während die Aktienmärkte heute hohe Bewertungen aufweisen gibt es doch zugleich Einzeltitel und Branchen, die derzeit unbeliebt sind und günstig aussehen“, sagt er. „Ich verweise als Beispiel auf den Einzelhandelssektor, der historisch sehr billig aussieht.“ Auch er glaubt nicht an den großen Knall. Aktien seien nach wie vor alternativlos, die Liquidität müsste irgendwohin. „Freilich müssen ökonomisch ausgerichtete Investoren stets dafür sorgen, dass zu teure Aktien verkauft und günstigere Titel ins Depot aufgenommen werden“, so Bruns. Auf diese Weise bleibe das Portfolio frisch.

Auch Anlageprofi Zimmer kann dem antizyklischen Anlegen und Icahn Aussage zwar grundsätzlich einiges abgewinnen, weißt aber auf ein Problem hin: das Timing, also den richtigen Ein- und Ausstiegspunkt, das richtige Gespür für die Marktentwicklung. „Irgendwann hat jeder Antizykliker Recht“, sagt er. „Die Frage ist, wie lange der Markt gegen seine Meinung gelaufen ist. Wenn man zufällig den richtigen Zeitpunkt erwischt, kann man viel Geld verdienen. Ich würde nicht darauf setzten. Die letzten Jahren haben gezeigt – the trend is your friend.“

Ähnlich sieht es Albert von Lupus Alpha. Die eigentliche Krux liege in der praktischen Umsetzung. „Laufen die Märkte gut, wünscht sich jeder, er hätte früher antizyklisch investiert – und vergisst dabei aber eventuell, dass es damals vielleicht gute Gründe gab, es nicht zu tun“, sagt der Experte. „Im Jahr 2011 hatten wir einstellige KGVs für europäische Aktien – vor dem Hintergrund einer veritablen Währungskrise im Euro. Keiner wollte Aktien kaufen in einer Währung, die es vielleicht aus damaliger Perspektive schon bald nicht mehr geben würde.“ In Abwärtsphasen dominiere häufig die Angst vor weiteren Verlusten. Das mache die Sache so schwierig. Und das gilt auch in Aufwärtsphasen.