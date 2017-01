„Unsere Sicherheit ist zertifiziert“

Gerade erst gab es einen Hackerangriff auf die Internetbank N26. Wie schützen Sie sich vor solchen Angriffen?

Unsere App baut auf den Sicherheitsstandards der Banken auf, sie reduziert diese nicht. So muss der Nutzer für eine Überweisung weiterhin das TAN-Verfahren seiner Bank anwenden. Darüber hinaus ist die gesamte Datenkommunikation zwischen dem Smartphone und sicherheitszertifizierten Rechenzentren komplett verschlüsselt. Dafür nutzen wir komplexe Verschlüsselungsstandards. Die Sicherheit unserer Kundendaten wurde uns auch vom TÜV-Saarland zertifiziert.

Auch das ständige Prüfen der Kreditwürdigkeit dürfte Kunden abschrecken, die sich um ihre Daten sorgen.

Da darf man sich keine Illusionen machen. Schon heute berechnen Banken laufend die Kreditwürdigkeit, etwa, wenn der Kunde mit Kreditkarte zahlt. Bisher dient das aber vor allem der Absicherung der Geldinstitute und nicht unbedingt dem Kunden. Wir schaffen Transparenz, so dass der Kunde seine Einstufung einsehen und verbessern kann.

Kurzvita Martin Saidler Martin Saidler wurde 1967 in Wien geboren, lebt seit 1999 in der Schweiz und hat inzwischen auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. Ende der 1990er Jahre hat er das Job-Portal Jobinteractive.com gegründet, das später mit Job24 verschmolzen wurde und in die Scout24-Gruppe überging.

Centralway Numbrs 1999 gründete Saidler die Centralway Numbrs AG, die zu Beginn als Wagniskapitalgeber für Internetunternehmen tätig war. 2014 spezialisierte sich das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Zürich hat, auf die Entwicklung der Banking-App Centralway Numbrs. Über das Family Office Saidler & Co. ist er aktuell nach eigenen Angaben schwerpunktmäßig in Fintech-Unternehmen in Europa, USA und Israel investiert.

Wird es beim Vermitteln von Finanzprodukten bleiben oder streben Sie eine eigene Banklizenz an?

Die Welt braucht nicht noch eine Bank. Wir hatten das am Anfang überlegt, uns aber doch dagegen entschieden. Wir wollen den etablierten Banken keine Konkurrenz machen, sondern ein Partner für sie sein. In manchen Geschäftsfeldern gibt es bereits Anbieter, die besser sind als Banken, so etwa Paypal im Zahlungsverkehr. Aber das Einlagen- und Kreditgeschäft wird ihnen niemand streitig machen.

Bisher konzentriert sich Ihr Geschäft auf Deutschland. Sie hatten in der Vergangenheit aber eine Expansion nach Großbritannien und in die USA angekündigt. Wie weit sind die Pläne fortgeschritten?

In Großbritannien befinden wir uns gerade in der Beta-Phase, wir testen also die App mit ein paar tausend aktiven Nutzern. Für einen Markteintritt in den USA fehlt uns noch der passende Partner. Die Konkurrenz dort ist enorm. Deshalb muss eine Expansion gut vorbereitet sein.

Sie werben damit, dass Ihre App bereits 1,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Wie viele Menschen nutzen diese auch?

Die genauen Nutzerzahlen kommunizieren wir noch nicht. Wir haben jedoch mehrere hunderttausend aktive Kunden, die fast täglich unsere App nutzen. In Deutschland sind schon mehr als 1,5 Millionen Bank- und Sparkonten bei uns angebunden.

Auf dem Markt gibt es etliche Banking-Apps. Was unterscheidet Sie von der Konkurrenz?

Wir bieten nicht nur eine App, sondern eine technologische Plattform. Meine Vorbilder sind so fantastische Unternehmen wie Google, Facebook und Amazon, die den Kunden mit ihrem technologischen Vorsprung echte Mehrwerte bieten.

Ihr Numbrs Store läuft gerade erst an. Wann kann Centralway Numbrs Gewinne machen?

Wir sind ein sehr gut finanziertes Unternehmen und haben deshalb keinen Ertragsdruck. Gerade erst ist die Investment Corporation of Dubai bei uns eingestiegen. Insgesamt haben wir nun 125 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Wir haben wegen unserer vielen Fachleute zwar hohe Personalkosten, aber diese Summe reicht schon eine Weile.

Herr Saidler, vielen Dank für das Gespräch.