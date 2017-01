Im vergangenen Jahr machte den Hopfenbauern in Europa vor allem das Wetter zu schaffen. Geringer Niederschlag und anhaltende Hitze resultierten in zehn Prozent weniger Dolden – trotz sieben Prozent mehr Fläche als im Vergleich zum Vorjahr. In den deutschen Anbaugebieten betrug das Ernteminus sogar 26 Prozent.