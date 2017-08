Die Wachstumsperspektive ist wichtig

US-Tech-Titel seien dagegen nicht nur teuer, sondern aus Sicht deutscher Anleger auch wegen des US-Dollar-Verfalls unattraktiv, sagt der Adlatus-Chef. Der Greenback steht seit einigen Monaten enorm unter Druck. Er hat sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber dem Yen und dem britischen Pfund an Wert verloren. Ein Grund dafür ist, dass die Investitionspakete und wirtschaftsfördernden Reformen, die US-Präsident Donald Trump versprochen hatte, nicht in Gang kommen. Der Euro nimmt unterdessen Kurs auf den höchsten Stand seit Anfang 2015. Für europäische Investoren, die ohne Währungsabsicherung in US-Werte investieren, ist das ungünstig.

Nicht alle Vermögensprofis lassen sich vom schwachen US-Dollar und den hohen Bewertungen von Tech-Aktien abschrecken. „Eine Blasenbildung können wir anhand der Bewertungskennzahlen nicht erkennen“, sagt Bert-Ardo Spelter, Chef der Vermögensverwaltung ICFB. Rund die Hälfte der großen US-Unternehmen habe in der laufenden Berichtssaison die Schätzungen der Analysten übertroffen. „Besonders gut war das im Technologiesektor zu erkennen“, sagt Spelter. „Die Zuwächse bleiben vor allem durch die Megatrends Digitalisierung und Industrie 4.0 stark.“ In den kommenden Jahren erwartet der Asset-Manager bei Technologieunternehmen zweistellige Wachstumsraten.

Das Geldvermögen privater Haushalte Vermögen privater Haushalte Nach vorläufigen Berechnungen der DZ Bank dürfte die Geldvermögensbestände der privaten Haushalte in Deutschland 2016 um rund 230 Milliarden Euro auf 5,7 Billionen Euro gestiegen sein. Quelle: DZ Bank

Vermögenszuwachs Damit ist das Geldvermögen der Deutschen um 4,1 Prozent gestiegen. Im Jahr zuvor waren es noch 4,8 Prozent. Dieser Trend dürfte anhalten.

Sparquote Die Sparquote dürfte 2016 auf 9,8 Prozent gestiegen sein.

Sachvermögen Die Sachvermögensbildung in Immobilien gewinnt im Vergleich zur Geldvermögensbildung an Bedeutung. Investments in Aktien und Aktienfonds bleiben gering.

Ausblick Die DZ Bank rechnet mit einem weiter abgeschwächten Wachstum der Geldvermögensbestände der privaten Haushalte in Deutschland von 3,8 Prozent auf knapp sechs Billionen Euro bis Ende 2017.

Spelter nimmt am Vermögensverwalter-Contest der DAB BNP Paribas teil, über den das Handelsblatt berichtet. In seinen Depots hält er derzeit mehrere US-Technologiewerte: Amazon, Apple, Alphabet und Facebook, außerdem Oracle, Microsoft und Cisco Systems. Mit der Performance von Amazon, Apple und Facebook ist er besonders zufrieden. Die drei Titel haben seinem Portfolio zuletzt besonders hohe Wertzuwächse beschert. „Wir profitieren aktuell auch von der hohen Gewichtung dieser US-Wachstumswerte in amerikanischen Indizes“, sagt Spelter.

Bei der Auswahl der Aktien schaut der Vermögensverwalter nicht nur auf die klassischen Bewertungskennzahlen, sondern vor allem auf die Wachstumsperspektiven der Unternehmen. „Dafür analysieren wir im ersten Schritt die Produkte, ihre Marktchancen und -durchdringung sowie ihre Innovationsfähigkeit“, erklärt er. Im zweiten Schritt versucht Spelter zu beurteilen, ob die Unternehmen ihre Marktstellung künftig verteidigen oder sogar ausbauen können. „Daraus können wir auf ihre Zukunftsfähigkeit und auch ihre Wachstumsperspektiven schließen.“

In einem Punkt sind sich Optimisten und Pessimisten einig: Eventuell fallende Kurse bei Technologieaktien böten eine gute Gelegenheit, einzusteigen oder nachzukaufen. „Wir sehen Kursrücksetzer als ein temporäres Ereignis an und würden sie dazu nutzen, unsere Engagements weiter auszubauen“, sagt Spelter. Adlatus-Chef Dutz sieht das ähnlich. Er hält derzeit eine Tech-Aktien-Quote von rund 20 Prozent für angemessen – in seinem Fall ohne US-Werte. Eine höhere Quote käme für ihn nach einer Korrektur am US-Aktienmarkt in Frage.