Kein Risiko mehr bei Atomkraftwerken

Der Aktienkurs des Unternehmens mit Sitz in Düsseldorf hat in diesem Jahr zwar längst nicht so stark wie der der Konkurrenz aus Essen zugelegt, dennoch hat Eon seine Fans. Thomas Retzlaff von der Hallertauer Vermögensmanagement etwa gibt Eon den Vorzug und hält die Aktie in seinem Musterdepot. Einer der Gründe dafür sind die unterschiedlichen Strategien der beiden Unternehmen für die Sparten mit konventionellen und erneuerbaren Energien: Eon hat sein traditionelles Geschäft mit dem Betrieb von Gas- und Kohlekraftwerken in das Tochterunternehmen Uniper ausgelagert und konzentriert sich auf erneuerbare Energie. Allein die Abwicklung der Atomenergie verbleibt auf politischen Druck im Mutterunternehmen.

RWE geht den umgekehrte Weg: Die börsennotierte Tochter Innogy hat im vergangenen Jahr das grüne Geschäft übernommen und fungiert als Dividendenlieferant für die Mutter RWE, die sich auf das traditionelle Stammgeschäft konzentriert. „Ich denke, dass der Weg von Eon erfolgversprechender sein könnte“, sagt Retzlaff.

Eon erhofft sich von erneuerbaren Energien sichere laufende Einnahmen und treibt die Digitalisierung voran. Kürzlich hat das Unternehmen eine Kooperation mit Google bekannt gegeben, um den Vertrieb von Photovoltaikanlagen an Hauseigentümer spürbar zu vereinfachen und zu beschleunigen. „Ich denke, dass das schlimmste in den Kursen eingepreist ist und der Wert einen deutlichen Abschlag zum Buchwert beinhaltet“, sagt Vermögensverwalter Retzlaff.

„Das aktuelle Geschäftsmodell liefert einen gut kalkulierbaren positiven Cash Flow, der den Wert der Aktie untermauert. Politische Risiken sind zwar nach wie vor aufgrund der Willkür der Politik vorhanden, aber das größte Problem mit den Atomkraftwerken ist man immerhin los.“ Nach langen Diskussionen hatten sich die großen deutschen Atomkraftwerks-Betreiber im vergangenen Jahr mit dem Bund auf einen Kompromiss beim Atomausstieg geeinigt. Der kostet die Unternehmen zwar viele Milliarden Euro, dafür übernimmt der Bund aber das dauerhafte Risiko der Lagerung des Atommülls.

Auch Burkhard Wagner von Partners Vermögensmanagement hat die heimische Energiebranche im Blick, allerdings nicht einen der angestammten Großkonzerne, sondern die RWE-Tochter Innogy. „Die Aktie war beim Börsengang im vergangenen Jahr schon attraktiv bewertet, nach einer zusätzlichen kurzen Konsolidierung haben wir schließlich gekauft“, sagt Wagner. „Im Raum stand eine attraktive Dividendenrendite und die Einschätzung, dass Trump es doch nicht so ganz ernst gemeint haben kann mit seinem Ignorieren des Klimawandels.“

Für Innogy hat Trumps Politik durchaus Gewicht, das Unternehmen will das Geschäft mit erneuerbaren Energien in den USA massiv ausbauen. „Eine positive Gegenbewegung in Richtung Emissionspreis erschien auch deshalb wahrscheinlich“, sagt Wagner. Genau so kam es, der Vermögensverwalter rechnet nun mit weiterem Potential von rund fünf bis sechs Prozent. Treiber könnten die weiterhin hohe Ausschüttungsquote sein, sowie Spekulationen, dass sich französische Konkurrenten einkaufen.

Darauf will der Vermögensverwalter aber nicht mehr bauen – Wagner hat seine Innogy-Aktien inzwischen verkauft. „Der Kauf war eher trading-orientiert und nicht langfristig“, sagt Wagner. „Für ein nachhaltiges Investment ist uns die gesamte Lage im Energiesegment zu schwierig und zu politisch. Außerdem wollten wir unbedingt einen neuen Titel ins Depot aufnehmen und waren voll investiert.“ Gelohnt hat sich das Investment so oder so. Inklusive Dividendenzahlung hat Wagner mit der Innogy-Aktie seit dem Kauf im Januar 13,5 Prozent verdient.