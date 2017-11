 DAB Depot Contest: Der SDax als heimlicher Börsenstar

Kleine Aktien im Fokus Der SDax hat in diesem Jahr bislang stärker zugelegt als die 30 Unternehmen im Dax. (Foto: dpa)

KölnSeit Monaten eilt der Dax von Rekord zu Rekord. Anfang November überschritt er die Marke von 13.500 Punkten, erst danach folgte ein leichtes Tief. Optimisten gehen davon aus, dass der Leitindex bis Jahresende die Marke von 14.000 Zählern knacken könnte. Seit Jahresbeginn hat das Marktbarometer um rund 17 Prozent zugelegt. Im Windschatten des Dax hat sich allerdings ein anderer Index im laufenden Jahr noch weitaus besser entwickelt: Der SDax, in dem Aktien kleiner deutscher Unternehmen gelistet sind, ist seit Anfang Januar sogar um 26 Prozent gestiegen. Damit hat er seinen großen Bruder deutlich hinter sich gelassen.

Die Rallye des SDax kann erfahrene Anleger nicht verwundern. In Aufwärtsphasen schneiden Nebenwerte häufig besser ab als Standardwerte. Weil sich die Hausse am Aktienmarkt dank guter Konjunkturdaten und steigender Unternehmensgewinne noch einige Zeit fortsetzen dürfte, bleiben Aktien kleiner Unternehmen auch in den kommenden Monaten attraktiv. Wer jetzt noch auf den Zug aufspringen will, sollte allerdings genau hinschauen, raten Anlageexperten.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Der größte Haken an Nebenwerte-Investments: Viele dieser Aktien sind mittlerweile sehr hoch bewertet. „Bei SDax- und MDax-Titeln bieten Kurs-Gewinn-Verhältnisse von 30 und mehr nicht mehr allzu viel Spielraum für weitere Kurssteigerungen“, sagt Burkhard Wagner, Vorstand von Partners Vermögensmanagement und Teilnehmer am diesjährigen Depot-Contest des Onlinebrokers DAB BNP Paribas. „Bei einer Korrektur der Aktienmärkte dürfte in diesem Segment eine überdurchschnittliche Korrektur stattfinden.“ Die Kurse von Nebenwerten würden dann also deutlich tiefer fallen als die von Standardwerten. Ungewöhnlich wäre das nicht. Im Gegenteil: So überproportional stark die Kurse von Small- und Mid-Caps in Aufwärtsphasen steigen, so heftig geht es für sie meist abwärts, wenn sich die Stimmung am Markt verschlechtert.

Momentan ist zwar keine große Aktienmarktkorrektur in Sicht. Anleger sollten diese Gefahr aber im Hinterkopf behalten – nicht nur unter Risiko-, sondern auch unter Renditeaspekten: Falls die Kurse unerwartet fallen, würde das schließlich Einstiegschancen für langfristig orientierte Anleger eröffnen. „Teils sind übertriebene Erwartungen in den Kursen eingepreist“, sagt Bert-Ardo Spelter, Geschäftsführer der Vermögensverwaltung ICFB und ebenfalls Teilnehmer am DAB BNP Paribas Depot-Contest. Das könne dazu führen, dass selbst solche Unternehmen enttäuschen, bei denen es eigentlich gut läuft. „Fallen die Kurse nach Berichtsveröffentlichung, eröffnen sich Gelegenheiten zum sukzessiven langfristigen Einstieg.“