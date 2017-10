 DAB Depot Contest: Exotik mit Extra-Rendite fürs Depot

Philippinische Tänzer Anleger können in den Ländern der Freihandelszone von hohen Wachstumsraten profitieren. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

FrankfurtStarkes Wirtschaftswachstum und steigende Löhne in Vietnam, erfolgreiche Reformen in Argentinien, ein günstiger Aktienmarkt in Pakistan: Ein Schuss Exotik kann sich fürs Portfolio durchaus lohnen. Der MSCI Frontier Markets 100 hat seit Jahresbeginn um 27 Prozent zugelegt, nach Umrechnung des US-Dollar-basierten Indizes in Euro bleiben immerhin noch mehr als 14 Prozent Plus.

Vermögensverwalter Ernst Heemann aus dem westfälischen Gronau nimmt am Depot-Contest des Onlinebroker DAB BNP Paribas teil, über den das Handelsblatt berichtet. Anfang des Jahres hat er einen Frontier-Fonds ins Musterdepot aufgenommen, der seitdem ähnlich stark zugelegt hat. „Wir streben im laufenden Jahr einen deutlichen zweistelligen Anstieg an“, sagt Heemann.

Anleger bewegen sich auf diesen Märkten abseits gewohnter Anlegerpfade. Die Grenzmärkte haben den Status eines Entwicklungslandes bereits deutlich hinter sich gelassen. Als Schwellenländer von Morgen sprechen sie Investoren an, denen Aktien aus China, Indien und Brasilien nur noch ein müdes Lächeln abringen. Die Schwergewichte der Frontiermärkte gemäß Index-Betreiber MSCI kommen aus Asien, aus dem arabischen und afrikanischen Raum, dazu zählen etwa Kuwait, Nigeria und Marokko.

Die mit Abstand wichtigste Branche sind Banken und andere Finanzunternehmen, danach folgen Telekommunikationsfirmen und Konsumgüterhersteller. Energieunternehmen stehen erst auf Rang vier. Im Gegensatz zu den klassischen Schwellenländern spielen Rohstoffe in vielen Frontier-Ländern nämlich eine deutlich geringere Rolle.

Mit dem Branchen-Mix sind die Länder in der jüngeren Vergangenheit gut gefahren: Frontier-Märkte brauchen den Vergleich zu den Rekord jagenden Indizes in Industrienationen und Schwellenländern nicht scheuen: In den vergangenen zwölf Monaten hat der MSCI-Frontier-Markets-Index um mehr als 30 Prozent zugelegt, in den vergangenen fünf Jahren stiegen die Kurse sogar um mehr als 50 Prozent.

Kehrseite der Medaille: Immer wieder kommt es zu starken Kursschwankungen mit tiefen Abstürzen. Bei Korrekturen an den Weltbörsen und politischen Unwägbarkeiten rauschen die Börsen der jungen Märkte regelmäßig kräftig in die Tiefe. Vermögensverwalter Heemann sieht derzeit allerdings keine Verwerfungen größeren Kalibers, die die Märkte aus dem Tritt bringen könnten: „Politische Instabilitäten können ein Risiko bedeuten, momentan erwarten wir solche aber nicht.“