Länder der Freihandelszone Asean gelten als interessant

Die Grenze zwischen Schwellen- und Frontierländern verläuft fließend. Wer eine Mischung aus beidem sucht, wird bei den so genannten Asean-Frontier-Märkten fündig. Das sind all jene Länder im Südosten Asiens, die sich zu einer Freihandelszone zusammengeschlossen haben.

Größtes Asean-Mitglied ist mit rund 255 Millionen Menschen die Inselkette Indonesiens. Der Staat mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt hat in den vergangenen Jahren deutliche wirtschaftliche Fortschritte gemacht: „Indonesien hat eine ausgewogene Handelsbilanz und eine breit diversifizierte Wirtschaft“, sagt Andreas Teichmann von der Münchener Vermögensverwaltung Plückthun Asset Management. Der Vermögensverwalter hält in seinem Musterdepot einen Asean-Fonds, der seit Jahresbeginn auf Euro-Basis immerhin mit mehr als sechs Prozent im Plus liegt.

Auch Teichmann verweist auf die Bedeutung der politischen Stabilität für die Fortsetzung des wirtschaftlichen Erfolgskurses: „Vor allem der Binnenmarkt treibt das Wachstum. Vorausgesetzt, dass es eine politische und rechtliche Stabilität gib. Das gilt im Übrigen für alle Asean-Staaten.“

Neben Vietnam und den Philippinen zählen zu dem Verbund auch wirtschaftliche Leichtgewichte wie Laos, Kambodscha und Myanmar. Insgesamt bilden zehn Asean-Länder eine Freihandelszone für rund 600 Millionen Menschen. Vor allem die reduzierten Zölle treiben den Handel an.

Vermögensverwalter Teichmann geht davon aus, dass die aufstrebenden Länder mit ihren breit diversifizierten Volkswirtschaften künftig ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum vorlegen werden als China. Darüber hinaus gebe es in diesen Ländern deutlich weniger Staatseingriffe und weniger Restriktionen am Kapitalmarkt als beim großen Nachbarn.

Der Preis der großen Chancen liegt in entsprechend hohen Risiken, die sich in starken Kursschwankungen der jeweiligen Börsen offenbaren. Wer in Asean-Frontier-Märkte investiert, sollte deshalb ein dickes Fell und einen langen Atem haben, und mögliche Rücksetzer aushalten können. „Kurzfristig kann es bei Investitionen in diesen Märkten immer wieder stärke Schwankungen nach oben und unten geben, da neben den volkswirtschaftlichen Zahlen und Unternehmensergebnissen vieles auch von den schwankenden internationalen Kapitalmarktströmen abhängt“, sagt Vermögensverwalter Teichmann.

Der Lohn fürs Durchhalten sind Wachstumsraten, die weit über dem liegen, was etablierte Märkte zu bieten haben. Teichmann rechnet mittelfristig mit einem jährlichen Wachstum der Asean-Staaten von sechs bis zehn Prozent – und einem langfristigen Ertragspotential bei Aktien in ähnlicher Höhe. Mindestens. „Der Anlagehorizont sollte dabei mindestens drei bis fünf Jahre betragen“, sagt Teichmann.