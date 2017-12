Pharmabranche ist bislang von Digitalisierung recht wenig betroffen

Die Digitalisierung hat Unruhe in viele Bereiche gebracht: Ehemals sehr stabile Branchen sind plötzlich einer großen Konkurrenz ausgesetzt. Anführer der digitalen Revolution wie Amazon und Facebook sind für einige Analysten hingegen mittlerweile defensive Titel. (Foto: dpa)

Aus Sicht von Vermögensverwaltern funktioniert es deshalb nicht mehr so einfach, vor der Konjunkturdelle von Zyklikern in defensive Branchen zu rotieren. Die Pharma-Industrie ist von der Digitalisierung bislang noch weniger betroffen als andere Branchen, daher erfüllt sie die Attribute defensiver Titel noch am ehesten. Auch hier selektieren die Geldprofis allerdings und investieren nicht breit in die ganze Branche: „Wir investieren ausschließlich in Qualitätsaktien“, sagt Nils Petersen von der Top Vermögensverwaltung aus Itzehoe in Schleswig-Holstein. Für ihn müssen Pharma-Werte einerseits eine gute Marktposition haben und damit einem wachsenden Preisdruck standhalten können. Andererseits sollten sie genügend Innovationskraft aufbringen, um innovative Blockbuster-Produkte entwickeln zu können.

Vermögensverwalter Petersen hält in seinem Musterdepot die Pharma-Werte Bayer und Novartis. Der Leverkusener Konzern hatte jüngst bekräftigt, trotz der viel Kapital bindenden Monsanto-Übernahme weiterhin stark in Pharma zu investieren. Die Schweizer Novartis überzeugt mit solider Dividendenrendite und einem breiten Produktangebot. Bei anderen Sektoren schaut der Anlageprofi genau hin, inwiefern sich einzelne Unternehmen künftig mit ihrem Geschäft behaupten können: „Man braucht jetzt ein Portfolio aus Qualitätsaktien, die von disruptiven Veränderungen profitieren und stressfest gegen allzu hohe Volatilität an der Börse sind“, sagt Petersen. Auch in anderen klassisch defensiven Sektoren findet der Geldprofi Aktien, von denen er konstante Erträge im sich wandelnden Umfeld erwartet: Im Musterdepot hält der Aktien von Telekommunikationstiteln wie Vodafone und Telefonica sowie Coca Cola aus dem Nahrungsmittelsektor.

Analysten zählen neuerdings auch die Anführer der digitalen Revolution wie Amazon und Facebook zu defensiven Titeln. Dank wachsender Käufer- und Nutzerzahlen und der fortschreitenden Monetarisierung ihrer Daten verbuchen sie längst wachsende Erträge – und müssen auf absehbare Zeit kaum Konkurrenz fürchten. „Bis diese Unternehmen aufgrund Ihrer monopolartigen Stellung zerschlagen werden, dürften sie ihre Gewinne weiter ausbauen“, sagt Bert-Ardo Spelter von der Kölner Vermögensverwaltung ICFB, der ebenfalls am Depot Contest teilnimmt. „Damit dürfte langfristig der positive Kurstrend erhalten bleiben.“ Allein die starken Kursschwankungen der Titel passen nicht recht zum Charakter einer defensiven Aktie. Für Spelter ist das aber kein Hinderungsgrund, die Titel in seinem Musterdepot zu halten. Im Gegenteil: „Temporäre Kursrückschläge bieten vor allem eine Gelegenheit, unsere Positionen auszubauen.“