Sentix sieht den Dax bei 14.000 Punkten

Steigende Kurse vorausgesagt hatte am vergangenen Montag Börsenexperte Stephan Heibel. „Früher oder später wird sich das positive Szenario durchsetzen“, sagte er am Anfang dieser Woche. Allerdings mit der Einschränkung, dass möglicherweise zwischenzeitlich nochmals ein Rückschlag erfolge. Der blieb aber aus.

Für seine wöchentlichen Prognosen wertet Heibel die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 2300 Anleger aus. Dabei geht es um die Börsenstimmung, die in vielen Fällen ein Kontraindikator ist.

Denn aus Sentiment-Sicht gilt: Je stärker die Skepsis an der Börse, desto größer das Lager der Kaufwilligen und umgekehrt. Hingegen rechnen bei einer euphorischen Stimmung fast alle Anleger mit weiter steigenden Kursen. Sind aber fast alle schon investiert und bereit zum Absprung, dann ist es höchste Zeit zu verkaufen. Umgekehrt ist jemand, der skeptisch ist und fallende Kurse erwartet, wohl noch nicht investiert – sonst hätte er ja bereits gekauft.

Das lässt sich am besten anhand der Handelsblatt-Jahresumfrage erklären: Bei der Erhebung im vergangenen Monat ging es um das Börsenjahr 2017. Das Ergebnis: Viele Anleger fürchteten, dass die Trump-Rally nicht nachhaltig sei, erwarteten bereits im Januar Jahreshöchstkurse für den Dax und bereiten sich auf deutlich tiefere Kurse im weiteren Jahresverlauf vor. „Wenn das die Erwartung der meisten Anleger ist, dann sollte es gemäß der Sentiment-Theorie gerade genau anders kommen“, meinte der Börsenexperte in seiner Auswertung Anfang Januar 2017. Was bislang ja auch eingetreten ist.

Interessant ist auch die Marke von 12.390 Zählern – das bisherige Dax-Allzeithoch. Sollte der Dax im Verlauf des Jahres die Marke von 12.400 Punkten überspringen, so wird laut der Umfrage jeder zweite Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. „Um noch von den Kursanstiegen zu profitieren, werden sie Aktien nachkaufen müssen. Und heizen dann die Rally weiter an“, erläutert Heibel.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das Frankfurter Research-Instituts Sentix, das 5.000 Kleinanlegern und Profis befragt hat. Auch dort dominiert die Skepsis. Die Experten sehen laut ihrer Analyse von Anfang Dezember 2016 viel Potenzial für weitere Aktienkäufe. Sie erwarten, dass der Dax in der ersten Jahreshälfte auf 14.000 Punkte steigt.

Doch diese Phase wird nicht dauerhaft währen. Spätestens zur Jahresmitte, so glaubt Sentix, dürften an den Finanzmärkten die Risiken in den Vordergrund rücken: Sei es, dass die USA einen Handelskrieg mit China anzetteln, oder ein steigender Dollar die Unternehmensgewinne schmälert – und zugleich höhere Zinsen Anleger aus Aktien treiben.