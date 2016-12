Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Anleger dürften bald in Zugzwang kommen

Heibel bleibt bei seiner Meinung: „In den USA wird es schwer für den Dow Jones, die 20.000 Punkte zu erklimmen“. Dazu sei die Stimmung drüben zu optimistisch. Doch hierzulande habe sich die Stimmung ausreichend abgekühlt und gleichzeitig ist die Positionierung der Anleger so vorsichtig, dass ein Ausverkauf den Dax wohl nur geringfügig unter Druck setzen würde.

„Auf der anderen Seite setzt ein Anstieg über 11.500 Punkte im Dax Anleger unter Zugzwang setzen und ermöglicht einen schnellen Lauf in Richtung 12.000 Punkte“. Denn dann müssten Absicherungsgeschäfte aufgelöst werden und diejenigen, die sich nun neutral positioniert haben, würden den Kursen hinterherlaufen.

Ein ähnliches Szenario erwartet die X-Markets, die Derivatetochter der Deutschen Bank. In ihrer Analyse unter dem Titel „Start frei für das Jahresfinale“ merken sie an, dass man „unter Berücksichtigung des eher niedrigen Handelsvolumens in der vergangenen Woche den Eindruck gewinne, dass die meisten Investoren ihre Bücher bereits geschlossen haben.“ Allerdings brauche es bei niedrigen Volumina auch nicht viele Hände, um den Markt zu bewegen.

Das positive Chartbild ändere aber nichts daran, dass dem Markt ein kleiner Rücksetzer (idealerweise bis 11.150 oder sogar 11.000) gut tun würde. „Doch diese Bewegung/Korrektur könnte spielend auch ins nächste Jahr verschoben werden“, meinen die Experten. Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei 11.550 und 11.800 Punkten.

