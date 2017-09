 Dax-Umfrage: Anleger sind in Partylaune

DüsseldorfErneut hat sich das Handelsblatt-Dax-Sentiment als verlässlicher Indikator bewiesen. Vor drei Wochen erreichte die Stimmung bei der wöchentlichen Umfrage unter mehr als 2600 Anlegern ein extremes Negativ-Niveau (siehe Grafik). Daraus schlussfolgerte Börsenexperte Stephan Heibel damals: „Diese Panik sichert den Dax nach unten ab und bildet den Boden für eine Aufwärtsbewegung.“

Die Logik hinter dieser Prognose: Panik gilt aus Sicht der Börsenstimmung, neudeutsch Sentiment genannt, als Kontraindikator. In solch einer Situation haben viele Anleger bereits ihre Titel verkauft, es kann also keine großen Verkaufswellen mehr geben. Dann sorgen bereits wenige Kaufaufträge für wieder steigende Kurse.

Am heutigen Montag, drei Wochen später, zeigt sich: Selbst der Raketentest Nordkoreas initiierte nur noch einen kleinen Ausverkauf. Seitdem geht es bergauf: Das deutsche Börsenbarometer legte in den vergangenen drei Wochen drei Prozent zu. Die vergangene Handelswoche endete mit einem Plus von 1,3 Prozent, der Index schloss am Freitag bei 12.304 Zählern.

Die Stimmung der Anleger hat sich entsprechend weiter erholt. Mittlerweile sehen bereits 22 Prozent der Umfrageteilnehmer in der aktuellen Dax-Bewegung einen Aufwärtsimpuls (plus elf Prozentpunkte gegenüber Vorwoche). Nur noch zwölf Prozent (minus neun Prozentpunkte) sehen einen Abwärtsimpuls und weitere sieben Prozent (minus sieben Prozentpunkte) betrachten die Entwicklung als Bodenbildung. Die meisten Anleger gehen jedoch nun von einer Seitwärtsbewegung aus. Ihr Anteil ist um drei Prozentpunkte auf 53 Prozent gestiegen.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Auf weiter fallende Kurse haben nur noch wenige Investoren gesetzt. Entsprechend wurden nur noch 24 Prozent (minus sieben Prozentpunkte) von dem Dax-Plus dieser Woche überrascht, weitere sieben Prozent (minus zwei Prozentpunkte) wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Mit 59 Prozent (plus sechs Prozentpunkte) haben die meisten diese Entwicklung zum größten Teil erwartet, elf Prozent (plus drei Prozentpunkte) haben sogar darauf spekuliert.