 Dax-Umfrage: Anleger sind so optimistisch wie noch nie

DüsseldorfBloß keine Panik. Die Quintessenz von Börsenexperte Stephan Heibels Ausführungen hat sich in der vergangenen Börsenwoche einmal mehr bestätigt. Nach den ersten beiden Handelstagen, die der Dax deutlich in der Verlustzone beendet hatte, überwog bei vielen Investoren die Unsicherheit. Doch der Leitindex zeigte in den Folgetagen eine deutlich stabilere Performance und schloss im Plus. Seitwärtsbewegung statt Ausverkauf – so hatte es Heibel im Dax-Sentiment vor Wochenfrist auch vorhergesagt.

Seine Empfehlungen leitet Heibel aus den Ergebnissen des Handelsblatt-Dax-Sentiments ab, das mehr als 2.600 Anleger wöchentlich um ihre Einschätzung zur aktuellen Börsenstimmung bittet. Im Fünf-Wochen-Durchschnitt hatte das Sentiment kürzlich einen Tiefpunkt erreicht. Eine derart länger anhaltende Börsenstimmung gilt als Kontraindikator, denn viele Investoren haben ihre Positionen bereits verkauft. Mit nur wenigen Zukäufen treiben sie die Kurse dann wieder nach oben.

Am Montagmorgen sorgten neue Spannungen zwischen Nordkorea und den USA für erneute Verunsicherung an den Aktienmärkten. Börsenexperte Heibel sieht es aber wenig dramatisch: Zwar sorgten solche Spannungen, wie sie Anfang bis Mitte August bereits vorkamen, regelmäßig für Rückschläge – nachhaltig seien sie allerdings nicht. „Im Gegenteil, jede noch so kleine Meldung wird euphorisch gefeiert“, sagt Heibel.

Auch Investoren blicken in diesen Tagen optimistischer aufs Börsenparkett. Der überwiegende Teil der Befragten, nämlich exakt die Hälfte, sieht den Dax in einer Seitwärtsbewegung. 14 Prozent (plus vier Prozentpunkte) erkennen eine Bodenbildung. Immerhin elf Prozent sehen Deutschlands erste Börsenliga in einem aufwärtsgerichteten Impuls (plus fünf). Nur noch 20 Prozent (minus fünf) erkennen eine Abwärtsbewegung.

Das sind keine Extremwerte, allerdings ist die jüngste Entwicklung beachtlich. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen erkannte noch die Hälfte aller Befragten den Dax in einem Abwärtsimpuls. „Die Stimmung hat sich von der Depression in den neutralen Bereich zurückgearbeitet“, analysiert Heibel.