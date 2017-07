 Dax-Umfrage: Anleger sind wieder in Kauflaune

DüsseldorfVor einer Woche war für den Börsenexperten Stephan Heibel klar: „Statistisch gesehen steigt die Wahrscheinlichkeit einer Rally, ... wenngleich sich das Sicherheitsnetz unter den aktuellen Kursen erst noch bilden muss...“ Und damit sollte er recht behalten. Nachdem nämlich US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch in einer Rede vor dem US-Kongress die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen im laufenden Jahr deutlich gesenkt hatte, sprangen die Aktienmärkte an.

Seine Prognosen zur künftigen Börsenentwicklung leitet Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx, aus der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment ab. Dabei werden wöchentlich mehr als 2.500 Anleger zur Börsenstimmung befragt. Die Qualität der Vorhersagen des Sentiment-Experten ist seit dem Beginn der Umfrage vor mehr als drei Jahren sehr gut.

Dem aktuellen Umfrageergebnis zufolge ist es kein Wunder, dass die Laune unter den Anlegern angesprungen ist, nachdem der Dax in der abgelaufenen Woche um zwei Prozent auf 12.632 Punkte zulegen konnte.

Als Folge sehen 22 Prozent (plus 19 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) den deutschen Leitindex wieder in einem Aufwärtsimpuls. Weitere 16 Prozent (plus sechs Prozentpunkte) gehen von einer Topbildung aus.

Der Abwärtsimpuls ist vorüber, nur noch acht Prozent (minus 37 Prozentpunkte) sehen die Frankfurter Benchmark in einer Abwärtsbewegung. Mit 51 Prozent (plus 16 Prozentpunkte) trauen extrem viele Anleger dem Braten noch nicht so richtig und gehen zunächst mal von einer Seitwärtsbewegung aus. „Die Laune der Anleger ist damit von Niedergeschlagenheit binnen weniger Tage wieder in den positiven Bereich gesprungen, allerdings fehlt noch ein wenig bis zur Euphorie“, lautet das Fazit von Heibel.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Auch die Selbstzufriedenheit ist nach dem Kurssprung gestiegen. 57 Prozent (plus 14 Prozentpunkte) haben das Dax-Plus so zum größten Teil erwartet, jeder zehnte Umfrageteilnehmer (plus ein Prozentpunkt) hat nach eigenen Angaben sogar darauf spekuliert. Nur noch jeder Vierte (minus fünf Prozentpunkte) sieht seine Erwartungen als kaum erfüllt, und auf dem falschen Fuß wurden nur noch acht Prozent (minus zehn Prozentpunkte) erwischt.