Anleger stecken Tiefschläge weg

Die leicht negative Erwartung zeigt sich auch in der Investitionsbereitschaft: Nur noch jeder Fünfte will in den kommenden zwei Wochen zukaufen, 18 Prozent wollen verkaufen. Die meisten Anleger wollen erst einmal abwarten (plus sechs Prozentpunkte auf 63 Prozent).

Das Sentiment der Börse Stuttgart, das anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt wird, zeigt: Während dieser Dax-Seitwärtsbewegung lösen viele Privatanleger ihre Absicherungspositionen auf, das Euwax-Sentiment hat das extrem negative Niveau des Jahreswechsels hinter sich gelassen. „Damit ist ein wichtiger Treiber für steigende Kurse nun nicht mehr vorhanden“, meint der Inhaber des Analysehauses Animusx.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



In den USA notiert der technische „Angst-und-Gier-Index“ des S&P 500 bei 62 von maximal 100 Prozent und zeigt damit ein neutrales Niveau an. Institutionelle Anleger haben ihre Investitionsquote in die Seitwärtsbewegung des Dow Jones hinein um zehn Prozent verringert. Vor einer Woche waren noch 99 Prozent des Kapitals investiert, nun sind es nur noch 89 Prozent. Die US-Anleger jedoch bleiben jedoch zu 44 Prozent bullisch, lediglich 27 Prozent fürchten fallende Kurse.

Für Heibel stecken die Anleger die neuerlichen Tiefschläge erstaunlich gut weg. Weder die neuen Vorwürfe gegenüber Fiat Chrysler und Renault, Schummelsoftware zur Manipulation der Abgaswerte einzusetzen, noch die Drohung mit hohen Importzöllen auf in Mexiko produzierte Autos seitens Donald Trump haben die Aktien der Autohersteller nachhaltig unter Druck setzen können.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Diese negative Nachrichten, die zu einem anderen Zeitpunkt für einen Ausverkauf der Autobauer-Aktien inklusive deren Zulieferer gesorgt hätten, werden derzeit einfach weggelächelt. „Ich führe das auf die vormals großen Absicherungspositionen der Anleger zurück, die ich vor einer Woche als feste Unterstützung für die Aktienbörse und möglichen Treiber einer neuen Rallye interpretiert hatte“, erläutert der Sentimentexperte.

Das aktuelle Umfrageergebnis zeige, dass diese Unterstützung inzwischen deutlich schwächer geworden sei. Damit werden die Aktienmärkte langsam anfällig für Rückschläge. „Wir dürfen gespannt sein, wie Daimler, Volkswagen und BMW heute die erneuten Attacken des designierten US-Präsidenten Donald Trump verarbeiten“, meint Heibel. Trump drohte in einem Bild-Interview, auch deutsche Konzerne mit einem Importzoll von 35 Prozent zu belegen, wenn sie in Mexiko gebaute Autos in den USA verkaufen wollen.