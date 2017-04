Anleger warten auf Einstiegschancen

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt das Frankfurter Research-Instituts Sentix, das 5.000 Kleinanleger und Profis befragt hat. Auch dort dominiert die Skepsis. Die Experten sehen laut ihrer Analyse von Anfang Dezember 2016 viel Potenzial für weitere Aktienkäufe. Sie erwarten, dass der Dax in der ersten Jahreshälfte auf 14.000 Punkte steigt.

Die Ergebnisse der aktuellen Handelsblatt-Umfrage vor vergangenen Wochenende zeigen: Der heftige Stimmungsumschwung der beiden Vorwochen setzt sich diese Woche nicht mehr fort. Vor den Wahlen in Frankreich hatten die Anleger erst einmal abgewartet. Die Handelsblatt-Umfrage war zum Zeitpunkt, als sich das Wahlergebnis herauskristallisierte, bereits geschlossen. „Daher können wir uns das Umfrageergebnis als Basis für die zu erwartende Kursreaktion in den kommenden Tagen anschauen“, erläutert Heibel. Er hatte bei seiner Auswertung der Ergebnisse am vergangenen Sonntag bereits eine starke Reaktion an den Märkten erwartet.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Laut Umfrageergebnis ist das Lager derer, die in der aktuellen Aktienmarktentwicklung eine Seitwärtsbewegung sehen, um elf Prozentpunkte auf 52 Prozent angewachsen. Dabei haben vor allem die ehemaligen Bullen ihre Überzeugung gewechselt: Nur noch neun Prozent (minus zwei Prozentpunkte gegenüber dem Ergebnis der Vorwoche) sehen den Dax in einem Aufwärtsimpuls, weitere 17 Prozent (minus sieben Prozentpunkte in einer Topbildung. Weiterhin sieht jeder fünfte Umfrageteilnehmer das deutsche Börsenbarometer (minus zwei Prozentpunkte) im Beginn einer Abwärtsbewegung.

Die Selbstzufriedenheit bleibt niedrig. Zwölf Prozent (plus zwei Prozentpunkte) wurden von der Dax-Entwicklung in dieser Woche überrascht, nur jeder Zehnte (plus ein Prozentpunkt) hat auf den leichten Rückgang spekuliert. Mit 45 Prozent (plus ein Prozentpunkt ) fühlen sich die meisten Umfrageteilnehmer in ihrer Erwartung zum größten Teil bestätigt, jeder Dritte (minus drei Prozentpunkte) sieht seine Erwartungen kaum erfüllt.

Mit zunehmender Dauer der Konsolidierung schwindet der Pessimismus. Nur noch 36 Prozent (minus drei Prozentpunkte) fürchten für den Dax in drei Monaten einen Abwärtsimpuls. 19 Prozent (minus ein Prozentpunkt) erhoffen sich steigende Kurse. Das Lager derer, die auf eine anhaltende Seitwärtsbewegung setzen, erhält mit plus vier Prozentpunkte auf 32 Prozent den größten Zulauf.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Wer verkaufen wollte, hat dies inzwischen getan, nun wartet man auf Einstiegsgelegenheiten. Anders sind die Antworten auf die vierte Sentimentfrage („Planen Sie in den nächsten 14 Tagen Aktien zu kaufen oder zu verkaufen?) nicht zu werten: Jeder fünfte (plus fünf Prozentpunkte) will Aktien zukaufen, nur noch 18 Prozent (minus fünf Prozentpunkte) wollen in den kommenden zwei Wochen noch verkaufen. Das Lager der Neutralen bleibt unverändert bei 62 Prozent.