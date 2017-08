 Dax-Umfrage: Anleger wollen Rally nicht verpassen

DüsseldorfVor einer Woche beschrieb Börsenexperte Stephan Heibel die Stimmung der Anleger mit Panik. Und leitete daraus eine zumindest kurzfristig gute Gelegenheit für eine Spekulation auf steigende Kurse ab. Tatsächlich sprang der Dax in der vergangenen Woche kräftig auf und ab und endete mit einem Wochenplus von 1,1 Prozent bei 12.298 Punkten.

Wöchentlich wertet der Inhaber des Analysehauses Animusx die Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 2600 Anlegern aus. Zusammen mit anderen Indikatoren prognostiziert er, wie sich der deutsche Leitindex in den kommenden Handelstagen entwickeln könnte.

Dabei achtet er vor allem auf Extremwerte, die oft Kontraindikatoren sind. Sind beispielsweise die Anleger euphorisch und erwarten Kursgewinne, ist das ein Indiz für bald fallende Notierungen. Denn in diesem Fall sind fast alle investiert und fallen als Käufer aus, sollten die Kurse nachgeben.

Laut der aktuellen Umfrage sind sich die Umfrageteilnehmer weitgehend einig: Die Kursverluste im Dax sind vorbei. Noch in der Vorwoche sah knapp die Hälfte der Anleger den deutschen Leitindex in einer Abwärtsbewegung. Diese Zahl ist aktuell auf 35 Prozent gefallen. Von einer Seitwärtsbewegung gehen nun 37 Prozent (plus vier Prozentpunkte) aus, von einer Bodenbildung 15 Prozent (plus fünf Prozentpunkte). Immerhin sechs Prozent (plus drei Prozentpunkte) meinen, schon wieder einen Aufwärtsimpuls zu erkennen.

Und mit 45 Prozent (plus elf Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) geben die meisten Umfrageteilnehmer an, diese Entwicklung zum größten Teil erwartet zu haben. Weitere acht Prozent (minus zwei Prozentpunkte) haben sogar darauf spekuliert. Insbesondere diejenigen, die vom plötzlichen Kurseinbruch vor einer Woche überrascht wurden (minus elf Prozentpunkte auf 13 Prozent), sind diese Woche selbstzufriedener. Immerhin 34 Prozent (plus zwei Prozentpunkte) sehen ihre Erwartungen kaum erfüllt.