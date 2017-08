DüsseldorfVor einer Woche prognostizierte Börsenexperte Stephan Heibel: „Ein Ausverkauf ist unwahrscheinlich.“ Gleichzeitig konnte er keine Impulse für eine Rally im Sommerloch finden. Genau das ist eingetreten, der Dax hat sich in der vergangenen Handelswoche kaum verändert.

Heibel begründete am vergangenen Monat seine Ansicht mit den aktuellen Ergebnissen der wöchentlichen Handelsblatt-Erhebung Dax-Sentiment, bei der mehr als 2.600 Anleger befragt werden. Der Durchschnittswert aus den fünf vergangenen Umfragen hatte einen Extremwert erreicht, was seit dem Start der Erhebung im September 2014 bislang immer ein zuverlässiger Indikator für eine Trendwende war (siehe Grafik). Zuletzt rutschte dieses Durchschnittssentiment im Februar 2016 in ein derart negatives Terrain. Damals rutschte die Frankfurter Benchmark unter die Marke von 9.000 Zählern. Es war der Beginn einer Rally, die den deutschen Leitindex letztendlich zum aktuellen Allzeithoch von 12.951 Punkten führte.

Eine länger andauernde schlechte Börsenstimmung gilt unter anderem als Kontraindikator, weil in solchen Situationen viele Anleger ihre Wertpapiere verkauft haben und wenige Zukäufe dann wieder für steigende Kurse sorgen können.

„Wir nähern uns nun dem September, und viele Anleger blicken erwartungsfroh auf den Herbst, denn getreu der Börsenweisheit ,Sell in may and go away, but always remember to come back in september‘ gehen viele Anleger nun von wieder steigenden Kursen aus“, beurteilt der Geschäftsführer des Analysehauses die aktuelle Lage. Doch lässt sich diese Haltung in der aktuellen Umfrage wiederfinden?

Tatsächlich hat sich das Lager derer, die den Dax in einem Abwärtsimpuls sehen, um 23 Prozentpunkte auf nur noch 26 Prozent verringert. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (plus 18 Prozentpunkte auf 53 Prozent) sieht eine aktuelle Seitwärtsbewegung. Weitere elf Prozent (plus drei Prozentpunkte) betrachten die derzeitige Entwicklung als Bodenbildung, erwarten also bald wieder steigende Kurse.