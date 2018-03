Dax-Umfrage Anleger wollen Aktien verkaufen – das dürfte sich als Fehler erweisen

Seite 2 von 2: Bullische Indikatoren

Unter dem Strich interpretiert Heibel die aktuelle Stimmung der Anleger als konstruktiv für den Dax. Das „Risiko“ – wenn man es denn so bezeichnen könne – liege mittlerweile auf der Oberseite, meint der Experte. Wenn das Thema Handelskrieg wieder von den Titelseiten verschwindet, würden Privatanleger wohl steigenden Kursen hinterherlaufen.

Damit hat sich die Ausgangslage an den Börsen im Vergleich zur Vorwoche deutlich verbessert: Während Heibel am vergangenen Montag wegen der damals höheren Investitionsbereitschaft dem Dax kaum noch Luft nach oben zutraute, deutet die aktuelle Sentiment-Erhebung inzwischen wieder auf bessere Aufwärtschancen.

Ähnliche Schlussfolgerungen wie bei der Handelsblatt-Umfrage lassen sich derzeit auch aus den Ergebnissen des an der Stuttgarter Börse gemessenen „Euwax-Sentiments“ ableiten, das anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den deutschen Leitindex ermittelt wird.

Das Euwax-Sentiment der deutschen Privatanleger ist seit der erfolgreichen Umsetzung der US-Steuerreform im vergangenen November erstmals wieder ins Minus gerutscht. Damit haben sich Privatanleger endlich wieder stark gegen fallende Kurse abgesichert, was bullisch gewertet werden kann.

Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, sind hingegen so bullisch wie seit zwölf Monaten nicht mehr. Das Put-Call-Ratio (gehandelte Puts dividiert durch gehandelte Calls) ist auf den niedrigsten Stand seit zwölf Monaten gesunken. Der auf technischen Marktdaten basierende Angst-und-Gier-Index des S&P 500 zeigt mit 21 Prozent weiterhin große Angst an, was ebenfalls unterstützend wirkt.

Doch auch die institutionellen US-Anleger nutzen die derzeit gedrückten Kurse zum Aufbau von Positionen, die Investitionsquote der institutionellen US-Anleger ist um 13 Prozent auf 85 Prozent gesprungen. Der Bulle/Bär-Index der US-Privatanleger zeigt mit 15 Prozent eine moderat bullische Haltung an.

„Während Private hüben wie drüben durch das Chaos im Weißen Haus verunsichert wirken, nutzen die Profis offensichtlich die Kursschwäche zum Aufbau von Positionen“, sagt Heibel. Nach Einschätzung des Sentiment-Experten haben sich die institutionellen Anleger derzeit aussichtreicher positioniert.

Zwar würde ein Handelskrieg natürlich negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. „Doch bislang kann ich nicht erkennen, dass irgendein Akteur hier über die Strenge schlägt – nicht einmal Trump, wenn man neben seinen polternden Worten mal nüchtern seine Aktionen betrachtet“, bilanziert Heibel.

Und wenn es keinen Handelskrieg gebe, dann dürfte sich der Fokus schon bald wieder auf die Unternehmen richten, die zu einem großen Teil hervorragende Jahresergebnisse und einen guten Jahresausblick geliefert hätten.

