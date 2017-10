 Dax-Umfrage: Die Champagnerlaune schäumt über

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

DüsseldorfFür den Börsenexperten Stephan Heibel war am vergangenen Montag klar: „Sollte das Allzeithoch geknackt werden, könnte die Rally weiter im Vollgasmodus bleiben. Die große Euphorie bekommt dadurch festen Boden“, meinte er vor einer Woche.

Das Ergebnis: Der Dax erreichte in der vergangenen Woche mehrere neue Allzeithochs, scheiterte nur knapp an der Marke von 13.000 Punkten und legte insgesamt um einen Prozent zu. „Da ist es nur zu verständlich, dass die Laune der Anleger super ist“, erklärt Heibel.

Eigentlich ist eine derart hohe Euphorie ein Indikator, der bald fallende Kurse signalisiert. Denn wenn die große Masse von Anlegern bereits investiert hat, bleiben eben wenige übrig, die noch zusätzlich kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten. Und wenn Anleger investiert haben, werden sie sich optimistisch über den erwarteten weiteren Kursverlauf äußern, wenn sie nicht investiert haben, pessimistisch.

Gemessen wird die Stimmung durch die wöchentliche Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment unter mehr als 2600 Anlegern, die Heibel als Inhaber des Analysehauses Animusx anschließend auswertet. Der Börsenexperte schränkt den Pessimismus jedoch ein: „Eine derartige, aktuelle Euphorie ist alleine kein hinreichendes Indiz für einen bevorstehenden Ausverkauf“, sagt Heibel.

Dass die Laune überschäumt, ist klar ersichtlich: 60 Prozent (plus fünf Prozentpunkte) der Umfrageteilnehmer sehen den Dax aktuell in einem Aufwärtsimpuls, knapp jeder Vierte (plus vier Prozentpunkte) geht von einer Topbildung aus. Nur noch 14 Prozent (minus neun Prozentpunkte) betrachten die aktuellen Dax-Kurve als Seitwärtsbewegung. Damit steigt der Handelsblatt Sentiment-Indikator auf einen Wert von 5,8 und erreicht damit das dritthöchste Niveau seit dem Start der Umfrage im Herbst 2014. „Ich höre Champagner-Korken knallen“, lautet der entsprechende Kommentar des Experten.

Noch deutlicher wird die Euphorie bei der Selbsteinschätzung: Jeder Vierte (plus fünf Prozentpunkte gegenüber Vorwoche) gibt an, auf diese Entwicklung spekuliert zu haben. Weitere 54 Prozent (plus sechs Prozentpunkte) sehen ihre Erwartungen der Vorwoche durch die aktuelle Entwicklung zum größten Teil bestätigt. Kaum jemand ist enttäuscht (minus sechs Prozentpunkte auf 16 Prozent) und nur noch fünf Prozent (minus fünf Prozentpunkte) wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Damit steigt die Selbstzufriedenheit auf 3,7 Punkte – das höchste Niveau seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten im vergangenen November.