Eine gefährliche Stimmungslage

Für den Sentimentexperten werden der Dieselskandal sowie auch der starke Euro-Wechselkurs hierzulande von vielen Anlegern offensichtlich als vorübergehende Belastungen wahrgenommen, die jedoch nicht an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands rütteln würden. „Anders kann ich mir das Ergebnis der aktuellen Sentimentumfrage nicht erklären: Der Optimismus war seit zwei Jahren nicht mehr so groß“, erläutert der Animusx-Inhaber. Man sei sich zwar offensichtlich noch nicht sicher, ob man das Schlimmste im Dax-Sommertheater bereits gesehen habe, doch für diesen Herbst gingen erstaunlich viele Anleger von einer kräftigen Rally aus. Es werde offensichtlich nur noch die Frage gestellt, wann der beste Kaufzeitpunkt ist. „Das ist eine gefährliche Stimmungslage“, so Heibel.

Denn in den vergangenen Wochen habe sich das Sicherheitsnetz, das aus Sicht der Sentiment-Theorie über Monate unter der Dax-Rally eingezogen war, aufgelöst. Dieses Netz bestand aus den vielen Short-Spekulationen, mit denen sich Anleger monatelang vor fallenden Kursen abgesichert oder auf Kursverluste spekuliert hatten. Solche hohe Engagements bewirken aus Sentimentsicht eher das Gegenteil: Bei fallenden Kursen realisieren die Anleger schnell Gewinne und beim Verkauf von Short-Produkten kaufen sie wieder den Dax und stützen damit den Index.

Doch nun wird die Rally zunehmend von Anlegern auch als Rally wahrgenommen. Es scheint, dass so langsam Druck aufkommt und Anleger auf steigende Kurse setzen, um nicht den nächsten Rally-Schub zu verpassen. „Diese positive Erwartungshaltung bildet die Grundlage für ein großes Überraschungspotenzial – leider auf der negativen Seite“, erläutert Heibel.

Die Folge des Verhaltens: Leicht abbröckelnde Kurse könnten von den optimistisch eingestellten Anlegern frühzeitig zum Positionsaufbau genutzt werden. „Ich fürchte jedoch, dass eine eventuelle Verkaufswelle durch internationale, institutionelle Anleger von den heimischen Privatanlegern nicht aufgefangen werden könnte“, so der Animusx-Geschäftsführer. Und dann wären viele Anleger mit ihren Positionen schnell deutlich im Minus und würden alsbald die Verkaufswelle verstärken.

Auf der anderen Seite habe der Dax jedoch bereits kräftig Federn gelassen, und unter Anlegern besteht laut Umfrage eine große Investitionsbereitschaft: Anleger wollen verstärkt Aktien kaufen. Die Frankfurter Benchmark könnte bei 12.100 Punkten ihren Boden gefunden haben. Wenn nun Kurse langsam steigen, dürfte Kaufdruck aufkommen, ausgelöst durch Anleger, die nun bei der Rally dabei sein wollen, der den Dax deutlich höher befördert.

„Es ist die Frage, wie nachhaltig eine solche Rally sein wird, denn das Pulver der Privatanleger dürfte schnell verschossen sein“, meint Heibel. Für eine länger anhaltende Rallye müsste seiner Einschätzung nach der Euro ein wenig Federn lassen, denn die feste europäische Gemeinschaftswährung Euro der vergangenen Wochen habe dazu geführt, dass der Dax unter Druck geriet, während internationale Börsen neue Rekorde feierten. „Ein schwacher Euro könnte internationale Anleger zurück auf das Dax-Parkett rufen und dann die Rally in Richtung 13.000 Punkte treiben.“