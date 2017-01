Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Euphorie darf nicht zu lange anhalten

„Bei der aktuellen Stimmung schaue ich gerne auf den Durchschnittswert der fünf vergangenen Umfragen“, erläutert Heibel. Die Erläuterung: Wenn die Börse nach oben ausbricht, dann ist Euphorie kein Warnsignal, sondern die logische Folge. Doch wenn diese Euphorie zu lange anhält, dann gibt es irgendwann keine neuen Käufer mehr, die noch einsteigen können. „Das zeigt dann dieser rollierende 5-Wochendurchschnitt gut an“, meint der Sentimentexperte.

Seit September 2014 gibt es wöchentliche Umfrage Dax-Sentiment und seitdem hat dieser Durchschnitt zwei Mal einen Wert von über 20 Prozent erreicht: Im März 2015 und Ende November 2015. Beide Male folgte anschließend eine kräftige Korrektur: April 2015 erreicht der Dax sein bisheriges Allzeithoch bei 12.390 Punkten und sackte anschließend bis Oktober des gleichen Jahres auf 9325 Zähler ab. Anschließend stieg das deutsche Börsenbarometer bis Ende November auf 11.400 Dezember des gleichen Jahres – um anschließend auf 8700 Zähler zu fallen.

Dieser Indikator notiert mit aktuell gut elf Prozent bereits auf einem hohen Niveau. „Doch da geht noch was“, so der Animusx-Inhaber. Die Stimmung kann noch gut ein oder zwei Wochen so gut bleiben, der Aktienmarkt könnte diesem Indikator zufolge gut noch ein wenig weiter steigen. Zumal ja mit dem Ausbruch nach oben gleichzeitig eine sehr große Skepsis über die künftige Entwicklung eingezogen ist. Es sei möglich, dass einige Skeptiker in den kommenden Tagen noch zu Optimisten bekehrt werden und durch Käufe der Rallye neuen Nährstoff zuführen.

Doch Vorsicht: Irgendwann jedoch werden die jüngst aus spekulativen Gründen eingestiegenen Trader ihre Gewinne mitnehmen, und dann könnte ziemlich schnell eine Korrektur kommen. Doch da es in den vergangenen Tagen eine ganze Reihe von ermutigenden Konjunkturdaten gab, sollte diese Rally die Aktienmärkte auf ein neues, höheres Niveau führen, bevor es zu kräftigen Korrekturen kommt.

Denn sollte eine Korrektur schon bald erfolgen, so haben die Konjunkturdaten viele Gründe geliefert, um bereits leicht rückläufige Kurse zum Ausbau von Positionen zu nutzen. „Anleger sind euphorisch - und zwar aus gutem Grund“, erläutert der Sentiment-Experte.

