Extrem gedämpfte Kauflaune

Sein Optimismus steht im Gegensatz zu anderen Sentimentexperten. So sieht Patrick Hussy, Geschäftsführer des Forschungsunternehmens Sentix, für den Dax die Gefahr einer kurzfristigen Korrektur um fünf bis zehn Prozent. „Das Vertrauen in Aktien schwindet“, stellt er fest und verweist darauf, dass US-Präsident Donald Trump als Treiber von Konjunkturerwartungen und Aktienkursen erst einmal an Wirkung verloren habe.

Laut den aktuellen Ergebnissen der Handelsblatt-Umfrage hat sich die Stimmung tatsächlich deutlich eingetrübt. Jeder Vierte hat seine gute Laune abgelegt. Der große Teil von ihnen ist in das Lager derer gewechselt, die den Dax nunmehr in einer Seitwärtsbewegung sehen (plus 16 Prozentpunkte auf 33 Prozent) oder bereits von einem Abwärtsimpuls ausgehen (plus acht Prozentpunkte auf zehn Prozent). Doch weiterhin sehen 23 Prozent in der Entwicklung dieser Woche noch nicht das Ende des Aufwärtsimpulses, jeder Dritte geht von einer Topbildung aus. Das Fazit der aktuellen Stimmung: Sie hat sich in dieser Woche deutlich eingetrübt und notiert aktuell im positiv neutralen Bereich.

Einige Bullen hatten an eine Fortführung der Rally geglaubt. So geben nur noch 53 Prozent (plus ein Prozentpunkt) der Umfrageteilnehmer an, die Entwicklung dieser Woche zum größten Teil erwartet zu haben, weitere zwölf Prozent (minus zehn Prozentpunkte) haben darauf sogar spekuliert. Gut jeder Vierte (plus acht Prozentpunkte) hingegen gibt an, dass sich seine Erwartungen kaum erfüllt haben. Jeder Zehnte (unverändert) wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Damit ist die Selbstzufriedenheit der Anleger schon wieder negativ, Anleger sind überwiegend unzufrieden mit ihren Anlageentscheidungen beziehungsweise mit ihrer Positionierung.

Auch die mittelfristigen Erwartungen der Anleger haben sich weiter eingetrübt: Der Pessimismus erreicht diese Woche einen neuen Rekordwert. Nur 14 Prozent (minus drei Prozentpunkte) erwarten für den Dax in drei Monaten steigende Kurse, 38 Prozent (unverändert) hingegen fürchten fallende Notierungen. Gut ein Drittel der Anleger (plus fünf Prozentpunkte) glaubt an eine Seitwärtsbewegung in drei Monaten.

Jetzt, wo der Dax sein Allzeit-Schlusshoch touchiert hat, möchten nur noch 15 Prozent (minus vier Prozentpunkte) in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen; unverändert 19 Prozent hingegen planen zu verkaufen. Mit 65 Prozent (plus vier Prozentpunkte) bleiben aber die meisten weiterhin an der Seitenlinie. Die Investitionsbereitschaft ist damit auf einem extrem niedrigen Niveau.