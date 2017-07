Höhere Kaufbereitschaft vorhanden

Ein paar Anleger haben laut der aktuellen Umfrage auf diesen Kurseinbruch spekuliert: Die Zahl derjenigen, deren Erwartungen zum Dax vergangene Woche „voll und ganz“ erfüllt haben, ist um drei Prozentpunkte auf zehn Prozent gestiegen. Jeder Dritte (plus drei Prozentpunkte) wurde jedoch von der Dax-Entwicklung überrascht, weitere 23 Prozent (plus vier Prozentpunkte) wurden sogar auf dem falschen Fuß erwischt. Nur noch jeder Dritte (minus zehn Prozentpunkte) hat diese Entwicklung zum größten Teil so erwartet. Damit ist die Selbstzufriedenheit der Anleger auf einem sehr tiefen Niveau, wenngleich diese Unzufriedenheit vor wenigen Wochen noch größer war.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Der Optimismus hingegen springt weiter an: 36 Prozent (plus ein Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche) erwarten für den Dax in drei Monaten steigende Kurse, während nur noch 18 Prozent (minus ein Prozentpunkt) einen Abwärtsimpuls fürchten. Von einer Bodenbildung gehen 14 Prozent aus (plus drei Prozentpunkte), eine Seitwärtsbewegung erwartet jeder Dritte (minus ein Prozentpunkt). Damit steigt der Zukunftsoptimismus weiter an und erreicht erneut das höchste Niveau des laufenden Jahres.

Und Anleger wollen ihrer Überzeugung Taten folgen lassen: 22 Prozent (plus drei Prozentpunkte) möchten in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen, nur noch 15 Prozent (minus ein Prozentpunkt) wollen sich von Aktien trennen. Weiterhin abwarten möchten 63 Prozent (minus zwei Prozentpunkte). „Die Investitionsbereitschaft war seit dem Wahlsieg Trumps nicht mehr so groß“, lautet das Fazit des Sentiment-Experten.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Der Blick auf andere Indikatoren zeigt: Das Sentiment der Stuttgarter Börse Euwax bricht ein. Privatanleger, die über die Euwax auf einen steigenden oder fallenden Dax spekulieren, haben ihre Long-Positionen der Vorwochen aufgelöst und sind nun überwiegend neutral positioniert. Nach Heibels Meinung warten sie gespannt auf einen Zeitpunkt, zu dem sie wieder einsteigen können. Denn Interesse ist vorhanden, das Wort Dax ist bei der Google-Suche auf ein neues Jahreshoch gesprungen. Allerdings könne das durch die Google-Suche gemessene Interesse auch auf Angst beruhen und bedeuten, dass Anleger sich von ihren Positionen verabschieden wollen.

Im Gegensatz zu den privaten sind institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminebörse Eurex absichern, weiterhin stark short abgesichert. Das heißt: Sie haben überdurchschnittlich viele Puts gekauft, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen.