In den USA ist ein Korrektur fällig

In den USA zeigt der auf technischen Marktdaten basierende „Angst-und-Gier-Index“ des Auswahlbarometers S&P 500 mit 73 Prozent schon fast extreme Gier der Anleger an. Ganz korrekt zeigt erst ein Wert von 75 Prozent extreme Gier an. Anders als Dax und Euro-Stoxx markierten Dow Jones und S&P an der Wall Street erst Ende vergangener Woche noch neue Allzeithochs. „In den USA ist eine Korrektur also fällig“, meint Heibel. Denn extreme Gier deutet auf fallende Kurse hin, weil in solchen Phasen sehr viele Anleger investiert sind als Nachkäufer bei eventuell fallenden Kursen ausfallen.

Auch institutionelle Anleger haben ihre Investitionsquote um zehn Prozentpunkte auf 94 Prozent erhöht und spiegeln damit ebenfalls die große Gier wider. Der Bulle/Bär-Index der US-Privatanleger steht mit 10,14 Prozent ebenfalls so hoch wie seit Ende Januar nicht mehr.

„In Deutschland sind wir dem Boden der Korrektur nahe“, fasst Heibel die Indikatoren zusammen. „Abgesehen davon, dass wir derzeit unsere wichtigste Industrie selber demontieren, waren die überwiegenden Quartalszahlen bislang sehr gut.“

In den USA hingegen sei eine Korrektur an den Aktienmärkten überfällig. Ob die zwei Tage Kursverluste in der vergangenen Woche bereits reichen, müsse sich erst zeigen. Auch in den USA seien die Quartalszahlen überwiegend positiv gewesen. „Doch wir befinden uns mitten im Sommerloch und es wäre nicht überraschend, wenn die aktuelle Korrektur irgendwann einfach endet und eine Gegenbewegung in den USA einige Wochen auf sich warten lässt“, meint der Sentiment-Experte.

