Dax-Umfrage „Konflikt zwischen USA und Iran ist noch nicht ausreichend am Aktienmarkt eingepreist“

Die aktuelle Stimmung unter den Anlegern zeigt: Die siebenwöchige Rally der Aktien könnte eine Verschnaufpause einlegen.

Der Konflikt zwischen Iran auf der einen und USA sowie Israel auf der anderen Seite könnte für stark fallende Kurse sorgen. (Foto: AFP) Iraner verbrennen US-Flagge

DüsseldorfProfessionelle Investoren sind sowohl in Europa als auch in den USA neutral positioniert. Privatanleger hingegen sind sehr zufrieden mit der aktuellen Entwicklung an den Aktienmärkten, doch eine euphorische Stimmung, die als Kontraindikator die aktuelle Rally gefährden könnte, zeigt sich noch nicht.

Vielmehr haben sich Anleger nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Wochen vor künftigen Verlusten kräftig abgesichert und entsprechend viele Short-Produkte gekauft, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen. Das ist aus Sicht der Sentimentanalyse ein Kontraindikator und macht einen größeren Rückschlag am Aktienmarkt unwahrscheinlich.

Die Börsenstimmung lässt sich aus dem Umfrageergebnis des Dax-Sentiments ablesen, einer Umfrage des Handelsblatts unter mehr als 3000 Anlegern. Aus den Antworten der Erhebung und der Auswertung weiterer Indikatoren zieht der Sentiment-Experte Heibel, gleichzeitig Inhaber des Analysehauses Animusx, Schlüsse und gibt Anlegern eine Orientierung bei ihrer Geldanlage.

Gier und Panik? Wann Emotionen die Kurse bewegen

Wie gut seine Prognosequalität ist, zeigen unter anderem seine Aussagen nach Auswertung der Umfrage am vergangenen Montag. Daraus schloss er, dass es an der Börse weiter bergauf gehen würde. Die Aktienmarktrally dürfte, so seine Aussage am Montag, in den kommenden Wochen durchaus nochmals Fahrt aufnehmen. „In diesem Jahr könnte sich ‚Sell in may and go away‘ als falsch herausstellen“, sagte er vor einer Woche.

Das Resultat: Das deutsche Börsenbarometer legte in der vergangenen Handelswoche um 1,4 Prozent zu. Begründung für das Kursplus waren gute Quartalszahlen, die Aussicht auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China, sowie die greifbare Einigung im Korea-Streit.

Zudem rutschte in der vergangenen Woche der Euro-Wechselkurs zum US-Dollar im Wochenverlauf unter 1,18 und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2017. Ein schwacher Euro ist positiv für die exportstarken Dax-Werte.

Allerdings hat sich nach Heibels Meinung gegenüber der Vorwoche einiges verändert. „Der schnelle Stimmungsanstieg in den vergangenen Wochen, sowie einige kurzfristige Indikatoren, die ich neben diesen Sentiment-Werten beobachte, deuten darauf hin, dass einige Anleger beim aktuellen Dax-Stand von um die 13.000 Punkte Gewinne mitnehmen oder sich weiterhin zumindest absichern möchten“, erläutert Heibel. „Die Rally könnte also eine Verschnaufpause einlegen, die Kurse möglicherweise sogar leicht nachgeben.“

Doch darauf zu spekulieren, hält er für schwierig. „Solche Verschnaufpausen dauern oft nur wenige Stunden oder Tage.“ Das ist die Börsenlage aus Sicht der Sentimentanalyse.

Doch in den vergangenen Monaten waren die Märkte immer wieder politisch beeinflusst. Aktuell ist ein neuer Krisenherd entstanden: Die USA haben das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. „Eine Zuspitzung dieses Konfliktes wäre sowohl aus militärischer Sicht, als auch für die Wirtschaft Europas und insbesondere Deutschlands eine schlimme Sache. Bislang ist dieser Konflikt meiner Einschätzung nach noch nicht ausreichend im aktuellen Kursniveau eingepreist.“

Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zeigen, dass die Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt in der vergangenen Woche auch die Stimmung der Anleger aufgehellt haben. Inzwischen attestieren 43 Prozent (plus neun Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) der Anleger dem Dax einen Aufwärtsimpuls, jeder Vierte (plus zwölf Prozentpunkte) betrachtet die aktuelle Entwicklung als Topbildung. Nur noch 28 Prozent (minus 15 Prozentpunkte) gehen von einer Seitwärtsbewegung aus.