Privatanleger an der Börse Stuttgart haben die Allzeithochs im deutschen Leitindex genutzt, um sich stärker gegen vermeintlich anstehende Kursverluste abzusichern. Das Euwax-Sentiment, das auf realen Trades mit Hebelprodukten auf den Dax basiert, zeigt eine starke Absicherung der Privatanleger an. Profis, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, sind hingegen neutral positioniert. Das Put/Call-Ratio, das Verhältnis zwischen Put- und Call-Optionen, notiert mit 1,4 genau auf dem Durchschnitt der vergangenen Monate.

In den USA zeigt der auf technischen Marktdaten basierende „Angst-und-Gier-Index“ des S&P 500 mit 49 Prozent eine neutrale Stimmung an. Institutionelle Anleger verfügen über eine Investitionsquote von 89,7 Prozent, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zur Vorwoche mit 70,8 Prozent entspricht. Der Bulle/Bär-Index der Privatanleger in den USA hat sich auf 6,3 Prozent erhöht, noch in der Vorwoche war die Stimmung unter den Privatanlegern in den USA negativ.

Auch für Joachim Goldberg, der für die Frankfurter Börse eine Sentiment-Umfrage erhebt, halten viele Anleger hierzulande den Dax offenbar für überbewertet und sind daher nicht bereit, die derzeitigen Preise zu bezahlen. Allerdings sei vorstellbar, dass diese Akteure im Falle eines Rücksetzers – drei bis vier Prozent unter dem aktuellen Kurs der Umfrage von 12.460 Punkte gerechnet – für frische Nachfrage sorgen.

