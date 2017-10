Niedrige Investitionsquote in den USA

Mehr als jeder Vierte (plus elf Prozentpunkte) will auf diesen Kurssprung beim Dax spekuliert haben – ein hoher Wert an Selbstzufriedenheit unter den Anlegern. Weitere 45 Prozent (minus 14 Prozentpunkte) fühlen sich zum größten Teil in ihren Erwartungen bestätigt. Auf der anderen Seite sehen 19 Prozent (plus ein Prozentpunkt) ihre Erwartungen kaum erfüllt und neun Prozent (plus zwei Prozentpunkte) wurden sogar auf dem falschen Fuß erwischt.

Gegenläufig zur überschäumenden Stimmung gehen die Erwartungen der Anleger zurück. Fast jeder Vierte (plus zwei Prozentpunkte) fürchtet für das deutsche Börsenbarometer in drei Monaten fallende Kurse, während das Lager der Optimisten mit 27 Prozent unverändert blieb. Das Bärenlager wurde von ehemals neutral eingestellten Anleger befüllt, nur noch 28 Prozent (minus vier Prozentpunkte) erwarten eine Seitwärtsbewegung.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Nach Verlauf der vergangenen Handelswoche möchte mehr als jeder Vierte (plus zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) Aktien zukaufen, hingegen denkt gut jeder Fünfte (plus vier Prozentpunkte) daran, in den kommenden zwei Wochen seine Aktienpositionen zu verkleinern. Damit verkleinert sich das Lager derer, die vorerst keine Entscheidung treffen wollen, um sechs Prozentpunkte auf 54 Prozent.

Das Euwax-Sentiment für Privatanleger, das die Börse Stuttgart aufgrund von realen Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt, notiert weiterhin in einem neutralen Bereich. Auch der Handel von institutionellen Anlegern, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex anhand von Optionen vor Kursverlusten absichern, ist ebenfalls neutral. Mit einer Put/Call-Quote von 1,4 sind Profi-Anleger nur unwesentlich stärker „long“ positioniert als im Jahresmittel, das bei 1,5 liegt.

Der „Angst-und-Gier-Indikator“ für das US-Börsenbarometer S&P 500, der auf technischen Marktdaten basiert, zeigt mit 71 Prozent nach der verhaltenen Börsenwoche in den Vereinigten Staaten eine deutliche Abkühlung an. Die Überhitzung der Vorwoche ist auf ein verträgliches Maß abgekühlt, das Niveau bleibt aber insgesamt hoch.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Die Investitionsquote der US-Institutionellen ist leicht auf 72 Prozent gestiegen – und damit nach wie vor niedrig. Institutionelle sitzen also auf großen Barbeständen. Die müssen sie entweder in den nächsten Wochen an ihre Kunden auszahlen, weil vielfach der November der einzige Monat des Jahres ist, an dem Hedgefonds-Kunden die Möglichkeit haben, ihr Geld aus dem Anlagevehikel abzuziehen. Oder die Barbestände werden wieder in den Markt investiert.

Heibel hält dies für „bullishes Signal“, denn auch wenn Kunden ihre Gelder abziehen sollten, werden sie es an anderer Stelle anlegen. „Es gibt also noch reichlich Kapital an der Seitenlinie“, stellt der Sentiment-Experte fest. Eine neutrale Stimmung bescheinigt er auch den US-Privatanlegern angesichts einer Bulle/Bär-Quote von 6,6 Prozent.