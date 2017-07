Optimismus auf Jahreshöchststand

In drei Monaten wird der Dax steigen – sind 36 Prozent der Umfrageteilnehmer (plus zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) nun überzeugt. Nur noch 18 Prozent (minus vier Prozentpunkte) fürchten weiter fallende Kurse. Auf eine Seitwärtsbewegung setzen 30 Prozent (plus ein Prozentpunkt), eine Bodenbildung erwarten elf Prozent (plus drei Prozentpunkte). „Der Zukunftsoptimismus steigt weiter an, der Optimismus ist auf dem höchsten Niveau des laufenden Jahres“, erläutert Heibel.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Doch halt, so schnell wollen wir den Optimismus nicht umsetzen, meinen viele Anleger. Denn die Zahl derer, die kaufen wollen, fällt. Nur noch 19 Prozent (minus sechs Prozentpunkte) wollen in den kommenden zwei Wochen ihrem Optimismus durch Aktienzukäufe Taten folgen lassen. Hingegen wollen 16 Prozent (plus zwei Prozentpunkte) ihre Positionen verkleinern. Mit 65 Prozent (plus vier Prozentpunkte) bleiben die meisten Anleger an der Seitenlinie und schauen erst einmal zu.

Ein Blick auf andere Indikatoren zeigt ein widersprüchliches Bild: Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, zeigt eine ziemlich bullische Positionierung an. Mit einem Wert von 6,46 Punkten ist es die optimistischste Positionierung dieses Jahres. Ganz anders sieht es bei den institutionellen Anlegern aus, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern: Das Put/Call-Verhältnis ist auf das zweithöchste Niveau dieses Jahres angesprungen und zeigt somit eine sehr pessimistische Positionierung an.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Der auf technischen Marktdaten basierende „Angst-und-Gier-Index“ des US-Börsenbarometers S&P 500 zeigt mit 76 Prozent bereits extreme Gier an, was als Warnsignal zu sehen ist. Gleichzeitig ist die Investitionsquote der institutionellen US-Anleger um fünf Prozentpunkte auf nur noch 84 Prozent zurückgegangen, was wiederum eventuelle Kursverluste begrenzen dürfte. Der Bulle-Bär-Index der US-Privatanleger zeigt mit 9,8 Prozent großen Optimismus an.

„Das sind extrem widersprüchliche Signale: Während Privatanleger durchweg optimistisch sind, zeigen sich die Institutionellen überaus vorsichtig“, bilanziert der Sentiment-Experte.