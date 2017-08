Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Optimismus geht wieder zurück

Auch die Selbstzufriedenheit der Umfrageteilnehmer ist aufgrund des Kursverlaufs eingebrochen. Mit 34 Prozent (plus 22 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) wurde jeder dritte Anleger von der Kursentwicklung auf dem falschen Fuß erwischt. Weitere 23 Prozent (minus elf Prozentpunkte) sehen ihre Erwartungen im Vergleich zur Vorwoche als kaum erfüllt. Zum größten Teil erfüllt sieht gut jeder Dritte (minus elf Prozentpunkte) seine Erwartungen – immerhin hat sich also jeder Dritte mit einer möglichen Korrektur beschäftigt. Unverändert acht Prozent haben sogar auf diese Korrektur gewettet. Die Verunsicherung der Anleger ist damit so groß wie zuletzt beim überraschenden Wahlsieg Donald Trumps.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Kriegsgefahr lässt auch den Optimismus schwinden. Nachdem die Erwartung auf steigende Kurse in den vergangenen zwölf Wochen mehr oder weniger kontinuierlich angestiegen ist, erfolgt nun ein kräftiger Rückschlag. Nur noch 38 Prozent (minus sieben Prozentpunkte) erwarten für den Dax in drei Monaten steigende Kurse, stattdessen gehen nun 30 Prozent (plus sieben Prozentpunkte) von einer Seitwärtsbewegung aus. Vor einem anhaltenden Abwärtsimpuls haben nur 18 Prozent (minus ein Prozentpunkt) Angst.

Es ist noch nicht zu spät, die Schäfchen ins Trockene zu bringen, denken sich nun 17 Prozent (plus vier Prozentpunkte) der Umfrageteilnehmer und ziehen für die kommenden zwei Wochen Verkäufe in Erwägung. Nur noch 22 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) überlegen, Aktien zuzukaufen. Mit 60 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) warten die meisten weiterhin ab.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Das Sentiment der Stuttgarter Börse Euwax zeigt an, dass Privatanleger derzeit deutlich zu optimistisch positioniert sind. Mit einem Wert von 5,77 Punkten notiert dieser Indikator, der anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt wird, zwar noch nicht auf Rekord-Niveau, doch bereits in der Region der Höchstwerte vom Juli dieses Jahres. Auch institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, zeigen nach Heibels Meinung zu viel Optimismus. Das Verhältnis zwischen Put- und Call-Optionen ist unter den Wert von eins gerutscht, bei 1,5 etwa wäre ein ausgewogenes Verhältnis erreicht. Es gibt also deutlich zu viele Call- im Verhältnis zu Put-Spekulationen. Dieser Optimismus signalisiert eher fallende Kurse.

Der VDax, das „Angstbarometer der Börse“, ist angesprungen und zeigt damit deutliche Angst bei Anlegern an. Doch mit einem Wert von 18 (zuvor 13) gibt es noch viel Luft nach oben – erst ab einem Wert von 25 spricht man von übertriebenen Angstzuständen. Der VDax bildet die erwartete Dax-Schwankungsbreite von professionellen Anlegern ab.