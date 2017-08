Optimismus springt nach oben

„Etwas überrascht bin ich von dem sprunghaft angestiegenen Optimismus“, meint Heibel. Denn in drei Monaten erwarten nun 45 Prozent (plus acht Prozentpunkte) der Anleger einen Aufwärtsimpuls. Eine Abwärtsbewegung fürchten 19 Prozent (plus ein Prozentpunkt), von einer Seitwärtsbewegung gehen 23 Prozentpunkte aus (minus sechs Prozentpunkte). Damit ist der Optimismus auf das höchste Niveau seit Mitte 2015 gesprungen. Das war kurz bevor in den USA die Zinswende eingeleitet wurde, der Dax brach in den folgenden neun Monaten um 25 Prozentpunkte ein.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Die Investitionsbereitschaft bleibt auf moderat positivem Niveau. In den kommenden zwei Wochen plant jeder vierte Anleger, Aktien zuzukaufen (plus drei Prozentpunkte), 13 Prozent hingegen wollen Aktien verkaufen (minus zwei Prozentpunkte). Vorerst abwarten wollen 63 Prozent (minus ein Prozentpunkt).

Ein Blick auf andere Indikatoren zeigt: Spekulanten haben ihre Short-Positionen, mit denen sie von fallenden Kursen profitieren, deutlich verringert. Die ehemals großen Shortpositionen in einigen deutschen Einzeltiteln sind in den vergangenen Wochen deutlich verkleinert worden.

So notiert das entsprechende Sentiment der Börse Stuttgart, das anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt wird, mit 3,27 Punkten im moderat optimistischen Bereich. „Privatanleger, die an der Euwax handeln, sind also optimistisch, noch lange aber nicht euphorisch positioniert“, lautet das Fazit des Sentimentexperten. Institutionelle Anleger hingegen, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, sind neutral positioniert.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



In den USA zeigt der „Angst-und-Gier-Index“ des Börsenbarometers S&P 500 mit 59 Prozent eine neutrale Verfassung an. Dieser Indikator wird anhand technischer Marktdaten ermittelt.

Institutionelle Anleger sind in den USA mit einer Investitionsquote von 93 Prozent unterwegs. Das ist ein hohes Niveau, liegt aber im Durchschnitt der vergangenen Monate. US-Privatanleger haben eine Bulle/Bär-Quote von vier Prozent und sind somit ebenfalls neutral gestimmt.

„Stimmungstechnische Schieflagen, aus denen wir eine Bewegungsrichtung an den Aktienmärkten ableiten könnten, liegen in den USA nicht vor“, fasst Heibel zusammen. Er herrsche quasi ein Sommerloch vor.