Privatanleger rüsten sich zum Ausverkauf

Die Polarisierung unter den Umfrageteilnehmern nimmt ab. 58 Prozent (plus neun Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) fühlen sich durch die aktuelle Dax-Entwicklung in ihrer Erwartung bestätigt, weitere 16 Prozent (minus neun Prozentpunkte) haben sogar darauf spekuliert.

Kaum erfüllt sieht jeder Fünfte (plus sechs Prozentpunkte) seine Erwartung, nur fünf Prozent (minus sechs Prozentpunkte) wurden auf dem falschen Fuß erwischt. „Im Großen und Ganzen scheinen Anleger mit der Entwicklung zufrieden zu sein, denn das moderate Plus im Dax bestätigt die Bullen in ihrem Optimismus und ist jedoch nicht groß genug, um die Bären von ihrem Pessimismus abzubringen“, bewertet Heibel die Antworten.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



In drei Monaten wird der Dax einen Abwärtsimpuls erleben, glauben mit 36 Prozent (minus drei Prozentpunkte) noch immer die meisten Umfrageteilnehmer. Eine Seitwärtsbewegung erwarten unveränderte 32 Prozent, während nur 17 Prozent (plus vier Prozentpunkte von weiter steigenden Kursen ausgehen. Der Rekordpessimismus der Vorwochen hat sich damit ein wenig abgeschwächt, ist aber nach wie vor groß.

Viele Anleger haben diese Woche verkauft, denn inzwischen wollen nur noch 23 Prozent (minus sechs Prozentpunkte) Aktien verkaufen. 19 Prozent (minus ein Prozent) Aktien wieder zukaufen wollen. Mit 58 Prozent (plus sieben Prozent) bleiben die meisten weiterhin an der Seitenlinie und warten vorerst ab.

Das Euwax-Sentiment der gleichnamigen Börse in Stuttgart, das anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt wird, zeigt einen Tiefstand bei den Absicherungsgeschäften an. Die dort handelnden Privatanleger haben offensichtlich diese Woche genutzt, um sich gegen einen anstehenden Ausverkauf zu rüsten.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Der Euwax-Indikator der Frankfurter Terminbörse, an der Profis handeln, ist unter minus zehn Punkte gerutscht. Auf genau solch einem Stand notierte er zuletzt im August 2016. Damals war der Dax zuvor binnen sechs Wochen um 15 Prozent angestiegen – anschließend notierte ging der deutsche Leitindex drei Monate lang seitwärts.

„Diese Situation ist wenig vergleichbar“, meint der Experte. Schließlich ist der Dax in den vergangenen sechs Wochen nur um sieben Prozent gestiegen. Was der Börsenexperte jedoch für vergleichbar halte, ist die Unterstützung, die von diesen großen Absicherungspositionen ausgeht. „Das spricht deutlich gegen die Wahrscheinlichkeit eines heftigen Ausverkaufs im Dax“.