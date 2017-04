Profis setzen verstärkt auf fallende Kurse

Ein Blick auf weitere Indikatoren zeigt: An der Stuttgarter Börse Euwax haben Privatanleger diese Woche ihre Short-Absicherungen verkleinert, dennoch verbleibt die Absicherungsquote auf einem hohen Niveau. Das zeigt das Euwax-Sentiment an, welches anhand von realen Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt wird.

Mit dem Erreichen des Allzeit-Schlusshochs im deutschen Börsenbarometer haben auch die Profis über die Frankfurter Terminbörse Eurex ihre sogenannten Put-Positionen hochgefahren, mit denen sie auf fallende Kurse spekulieren oder ihr Portfolio vor Verlusten schützen wollen. „Wenn ich mir die Extremwerte der Vorwoche anschaue, dann kann ich eine extrem schnelle Reaktion der Anleger feststellen: Rasch wurden nun von den zuvor schwach abgesicherten Profis Short-Positionen aufgebaut, Privatanleger haben wiederum ihre Short-Positionen sehr schnell aufgelöst.“ Die unterschiedliche Positionierung zwischen den Privaten und Profis ist somit aufgehoben.

In den USA zeigt der „technische Angst-und-Gier Index“ des S&P 500 mit 43 Prozent mittlerweile leichte Angst an. Die Investitionsquote der US-Profis ist mit 67 Prozent weiterhin sehr defensiv. US-Privatanleger werden diese Woche vorsichtiger, der Bulle/Bär-Index notiert mit minus 11,3 Prozent im deutlich negativen Bereich. Dieses Niveau ist noch nicht zu vergleichen mit dem extremen Pessimismus in Deutschland. Doch der extreme Optimismus, der unmittelbar nach dem Wahlsieg Donald Trumps zu verzeichnen war, ist nun verflogen.

„Ich weiß nicht, in welche Richtung der Dax als nächstes laufen könnte“, erläutert der Sentimentexperte. Seine beiden Szenarien: Überspringt der deutsche Leitindex sein bisheriges Intraday-Allzeithoch bei 12.390 Punkten, dann dürften viele Anleger unter Zugzwang geraten. Absicherungspositionen müssten durch Käufe aufgelöst werden, zu gering investierte Anleger müssten in die steigenden Kurse hinein ihre Positionen aufstocken. „Die Rally, die sich dann ergeben könnte, dürfte meiner Einschätzung nach heftig ausfallen.“ Das sehen andere Experten auch so: „Ein deutliches Überschreiten der 12.400er Marke würde die Pessimisten in Zugzwang bringen, weil Skepsis in diesem Falle kaum mehr hoffähig wäre“, sagt beispielsweise Anlage-Experte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg & Goldberg.

Auf der anderen Seite ist der Pessimismus so groß, dass in fallende Kurse hinein immer weitere Verkäufe erfolgen könnten. Doch Pessimisten können keinen Ausverkauf initiieren, denn sie sind ja bereits für fallende Kurse (short) positioniert. Heibels Fazit für das zweite Szenario: „Ein entsprechender Ausverkauf würde schnell auslaufen“.

Für ihn lautet das beste Argument der Bären derzeit: Nach den heftigen Kursanstiegen der vergangenen Monaten ist eine deutliche Korrektur mehr als fällig. Aus Sicht der Sentimentanalyse ist das eher ein Kontraindikator. Gerade weil so viele Anleger auf solch eine Korrektur warten und noch mehr Anleger sich sogar schon durch Absicherungspositionen darauf vorbereitet haben. „Ich erwarte nicht mehr, dass der Dax in den kommenden Tagen unter die Marke von 12.000 Punkten rutscht“, erläutert Heibel. „Und wenn ja, dann wäre es eine Kaufgelegenheit.“

