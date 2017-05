Rekordpessimismus ebbt ab

Es ist keine wirkliche Überraschung, dass es nach den heftigen Kurszuwächsen der Vorwochen irgendwann einmal zu einer kleinen Korrektur kommen musste. Dennoch wurden 15 Prozent (plus zehn Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) auf dem falschen Fuß erwischt, weitere 34 Prozent (plus 13 Prozentpunkte) haben diese Entwicklung kaum erwartet. 43 Prozent (minus 14 Prozentpunkte) sehen diese Korrektur zum größten Teil innerhalb ihrer Erwartungen. Acht Prozent der Umfrageteilenehmer (minus neun Prozentpunkte) haben sogar darauf spekuliert. Fazit: Die moderate Selbstzufriedenheit der Vorwochen ist somit binnen kürzester Zeit verflogen. Anleger sind verunsichert.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



„Es überrascht mich, dass viele diese kleine Korrektur bereits als ausreichend empfinden, um ihre Erwartungen deutlich nach oben zu schrauben“, fasst der Animusx-Inhaber die Zukunftserwartungen der Anleger zusammen. Der Rekordpessimismus, der in den vergangenen Wochen gemessen wurde, bewegt sich damit wieder zurück in den neutralen Bereich.

So gehen nun 19 Prozent (plus zwei Prozentpunkte) von einem steigenden Dax in drei Monaten aus. Unverändert 32 Prozent erwarten eine Seitwärtsbewegung und ebenfalls 33 Prozent (minus vier Prozentpunkte) gehen von einem Abwärtsimpuls in drei Monaten aus.

Die Investitionsbereitschaft ist nach dem Rücksetzer moderat: Jeder Fünfte (plus zwei Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) will in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen, 19 Prozent (minus vier Prozentpunkte) wollen verkaufen. Mit 61 Prozent (plus drei Prozentpunkte) warten die meisten vorerst ab.

Die Privatanleger, die an der Stuttgarter Börse Euwax handeln, sichern sich immer noch sehr stark vor möglichen Kursverlusten ab. Das Euwax-Sentiment, das auf realen Trades mit Dax-Hebelprodukten basiert, notiert auf einem entsprechend hohen Niveau.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



„Dieser seit Wochen hohe Absicherungsbedarf erklärt auch, warum der Ausverkauf im Dax nur so kurz anhielt“, erläutert Heibel. Und die weiterhin hohen Short-Positionen deuten darauf hin, dass dies auch in den kommenden Tagen nicht schlechter sein wird.

Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, haben ihre Shortpositionen hingegen bereits aufgelöst und setzen mehrheitlich schon wieder auf steigende Kurse.

In den USA notiert der „Angst-und-Gier-Index“ des S&P 500, der anhand von technischen Marktdaten berechnet wird, mit 51 Prozent von maximal 100 im neutralen Bereich. Auch in den USA sind die Absicherungsgeschäfte der Institutionellen auf niedrigem Niveau. Die Investitionsquote der Institutionellen hingegen verbleibt mit 92 Prozent auf hohem Niveau. US-Privatanleger hingegen sind vorsichtig, der Bulle/Bär-Index ist mit minus 10,4 Prozent deutlich bärisch.