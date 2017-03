 Dax-Umfrage: „Schwächere Kurse sind Gelegenheiten“

image

Unruhe an den Börsen: Die Angst vor dem Wähler

PremiumDie bevorstehenden Wahlen in den Niederlanden und Frankreich sorgen für Unruhe an den Märkten. Anleger befürchten, dass Rechtspopulisten an Einfluss gewinnen. Was Experten für die verschiedenen Szenarien erwarten. mehr…