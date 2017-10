Sicherheitsnetz ist verschwunden

In den kommenden zwei Wochen will knapp jeder Vierte (plus ein Prozentpunkt) Aktien zukaufen, weiterhin 17 Prozent wollen ihre Aktienpositionen reduzieren. Mit 59 Prozent (minus ein Prozentpunkt) warten die meisten jedoch vorerst ab.

Welche Zyklusphase erwarten Sie in drei Monaten?



Das Euwax-Sentiment der gleichnamigen Börse für Privatanleger in Stuttgart ist ebenfalls in den neutralen Bereich angestiegen. Noch vor drei Wochen zeigte dieser Indikator extreme Absicherungspositionen an, was einen möglichen Ausverkauf verhindert. Doch inzwischen haben Privatanleger ihre Absicherungen aufgelöst und sind neutral positioniert. Das Sicherheitsnetz unter den aktuellen Kursen ist damit verschwunden.

Institutionelle Anleger, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex absichern, sind leicht bullisch positioniert. Die Put/Call-Ratio ist mit 1,3 leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen Monate (1,5).

Der „Angst-und-Gier-Index“ des Börsenbarometers S&P 500, das anhand technischer Marktdaten berechnet wird, zeigt jedoch mit einem Wert von 90 Prozent weiterhin extreme Gier an. „In den USA rate ich zur Vorsicht“, meint Heibel.

Werden Sie in den nächsten beiden Wochen handeln?



Dabei hätten institutionelle Anleger ihre Investitionsquote radikal zurückgefahren, in den vergangenen zwei Wochen von 91 Prozent auf nur noch 65 Prozent. Das sei die niedrigste Investitionsquote seit diesem Frühjahr. „Doch ich vermute, dass dieser starke Rückgang mit dem traditionellen Fenster für Kapitalabflüsse bei Hedgefonds zusammenhängt: Hedgefonds sind geschlossene Fonds und bieten ihren Kunden häufig nur einmal pro Jahr die Gelegenheit, Geld zu entnehmen - und zwar Anfang November“, erläutert der Animusx-Inhaber.

Die Bulle/Bär-Quote der US-Privatanleger steht bei zehn Prozent und liegt damit ähnlich der deutschen Quote im positiven Bereich, zeigt aber noch keinerlei Überhitzung der Gemüter an.

