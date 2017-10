Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sicherheitsnetz verliert an Spannung

Die Zukunftserwartung verändert sich. Seit dem extremen Optimismus unter den Anlegern Ende August fällt die Erwartung entsprechend dem steigenden Dax immer weiter zurück. Unverändert 27 Prozent erwarten für den Leitindex in drei Monaten einen Aufwärtsimpuls, inzwischen gehen jedoch 23 Prozent (plus fünf Prozentpunkte) von einem Abwärtsimpuls aus. Nur noch gut jeder Fünfte (minus vier Prozentpunkte) erwartet die Topbildung erst in drei Monaten. Von einer Seitwärtsbewegung gegen 27 Prozent aus (minus ein Prozentpunkt).

Mit dem Erreichen der Marke von 13.000 Punkten ist die Investitionsbereitschaft drastisch eingebrochen. Nur noch 23 Prozent (minus acht Prozentpunkte) wollen in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen. 16 Prozent (plus vier Prozentpunkte) hingegen wollen verkaufen und 61 Prozent (plus vier Prozentpunkte) warten vorerst ab.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



Das Euwax-Sentiment der gleichnamigen Börse Stuttgart, an der Privatanleger handeln, hat unterdessen beim Pessimismus weiter nachgegeben. Vor zehn Tagen gab es dort noch ein extrem hohes Niveau an Absicherungskäufen. Privatanleger hatten parallel zu ihren Aktienkäufen auch gleich entsprechende Put-Positionen eröffnet, um sich gegen etwaige Kursrückschläge abzusichern. Diese Put-Absicherungen werden nun sukzessive in der Rekordjagd aufgegeben.

„Damit wird eines der Sicherheitsnetze, das unter der Aktienbörse aufgespannt ist, schwächer“, stellt der Börsenexperte fest. Denn wenn sich viele gegen fallende Kurse absichern, dann können die Kurse kaum fallen, weil ja niemand mehr negativ überrascht werden kann. Noch sei das Sicherheitsnetz vorhanden, mit einem Wert von minus 7,2 sind Privatanleger deutlich stärker abgesichert als im Jahresdurchschnitt. „Doch das Sicherheitsnetz verliert an Spannung“, so Heibel.

Welche Zyklusphase erwarten Sie in drei Monaten?



Werden Sie in den nächsten beiden Wochen handeln?



Institutionelle Anleger sichern sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex ab, dort werden Optionen gehandelt. Und die Profis haben ihre Absicherung ebenfalls zurückgefahren, inzwischen sind sie sogar deutlich weniger abgesichert als im Jahresdurchschnitt. Das Put-Call-Verhältnis steht bei 1,2, der Durchschnitt liegt bei 1,5. Profis, die auf die Dax-Rally spekuliert haben, stehen vor zwei Möglichkeiten. Entweder verkaufen sie ihre spekulativen Long-Position, oder sie kaufen neue Put-Optionen, um sich abzusichern.

In den USA zeigt der Angst-und-Gier Index des S&P 500, der anhand technischer Marktdaten berechnet wird, mit 83 Prozent weiterhin extreme Gier an (83 Prozent). Allerdings wird das noch höhere Niveau der Vorwoche mit 95 Prozent nicht mehr erreicht. Institutionelle US-Investoren haben ihre Investitionsquote wieder ein wenig zurückgefahren – um minus fünf Prozentpunkte auf 91 Prozent. Der Bulle/Bär-Index der US-Privatanleger notiert mit 2,8 Prozent weiterhin im neutralen Bereich.

Die Handelsblatt-Umfrage startet jeden Freitag und endet am Sonntag. Die Auswertung lesen Sie tags darauf auf Handelsblatt Online. Einfacher haben es Leser, die sich für eine kostenlose Erinnerungsmail eintragen. Sie erhalten automatisch eine Mail mit der Bitte, an der Umfrage teilzunehmen, und eine, wenn die Experten-Auswertung auf Handelsblatt Online zu lesen ist.