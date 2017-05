Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Skepsis auf Drei-Monats-Sicht

Die Stimmung unter Börsianern ist zwar gut, aber offenbar noch nicht gut genug für einen nennenswerten Rückschlag. „Erst wenn die Stimmung über mehrere Wochen hindurch euphorisch ist, kann dies ein Warnsignal für einen bevorstehenden Ausverkauf sein“, sagt Heibel. Derzeit sei dies allerdings nicht der Fall.

Nur ein Fünftel (19 Prozent) der Anleger plant in den nächsten zwei Wochen zu kaufen, nicht ganz ein Drittel (29 Prozent) will lieber verkaufen, während die Hälfte (52 Prozent) unentschlossen ist. Zudem bleiben die Anleger trotz des kurzfristigen Optimismus auf Drei-Monats-Sicht eher skeptisch. Mehr als zwei Drittel der Befragten rechnen in diesem Zeitrahmen entweder mit einer Seitwärtsbewegung (32 Prozent) oder gar mit Abwärtsimpulsen (39 Prozent).

Welche Zyklusphase erwarten Sie in drei Monaten?



So werden an der Privatanlegerbörse Euwax weiterhin große Absicherungspositionen eingegangen. Privatanleger wären bei weiter steigenden Kursen eher unterinvestiert, erkennt Heibel. Zudem sichern sich institutionelle Anleger über die Eurex nach wie vor gegen fallende Kurse ab. Heibel erkennt sogar die höchste Absicherungsaktivität seit dem Sommer 2016: „Damals endete die Korrektur und der Dax startete seine Rallye, die ihn heute auf immer neue Allzeithochs führt.“

Dafür gebe es zweierlei Erklärungen: Erstens würden die Absicherungspositionen schnell gedeckt, sollten die Kurse tatsächlich fallen. Einen Einbruch kann sich der Animusx-Geschäftsführer daher nicht vorstellen. Zweitens könnten die Kurse weiter steigen, etwa durch Zukäufe ausländischer Investoren. Dies war schon in den vergangenen Wochen der Fall. Bei europäischen Aktien erkennen Investoren gegenüber amerikanischen Aktien noch Aufholpotenzial. Dies könnte wiederum die Abwärtsspekulanten unter Zugzwang stellen, die dann ihrerseits wieder zukaufen.