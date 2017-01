„Skepsis ist dein Freund”

In den USA zeigt der „Angst-und-Gier-Index“ auf das US-Börsenbarometer S&P 500 leichte Gier an, hat sich also normalisiert. Dieser Indikator wird anhand von technischen Marktdaten ermittelt. Die Investitionsquote der institutionellen Anleger liegt mit 100,6 Prozent nach wie vor sehr hoch. Sie spekulieren also mit Hebelprodukten auf steigende Kurse.

Blogger und Börsenbriefschreiber geben nach wie vor überwiegend Kaufempfehlungen aus (45,8 Prozent). Und die US-Privatanleger zeigen mit 45,6 Prozent weiterhin eine hohe Bullenquote. Die Stimmung in den USA ist also gut, während die technischen Indikatoren sich im Rahmen der Verschnaufpause normalisieren.

Für den Animusx-Inhaber haben sich Anleger auf das neue Jahr 2017 vorbereitet und warten nun erst einmal ab, wie es losgehen wird. Die Sentiment-Theorie gibt Entwarnung für jene, die einen baldigen Crash fürchten. „Dazu fehlt die Euphorie“, erläutert Heibel.

Bei einer euphorischen Stimmung rechnen fast alle Anleger mit weiter steigenden Kursen, sind fast alle schon investiert und bereit zum Absprung: Dann ist es höchste Zeit, zu verkaufen. Umgekehrt dürfte jemand, der sich skeptisch äußert und fallende Kurse erwartet, noch nicht investiert sein – sonst hätte er ja bereits gekauft. Je stärker die Skepsis an der Börse, desto größer das Lager der Kaufwilligen. Warren Buffett hat dies so zusammengefasst: „Euphorie ist dein Feind an der Börse. Skepsis ist dein Freund.“

„Ohne ein schwerwiegendes Ereignis dürfte es nicht zu einem Ausverkauf kommen“, meint Heibel. Auf der anderen Seite sind die Positionierungen noch nicht abgeschlossen, viele warten noch auf erste Impulse im neuen Jahr. Sollten die Börsen jedoch schnell ansteigen, laufen diese Anleger Gefahr, den Kursen hinterherzulaufen.

Daraus folgt für den Sentiment-Experten: Dax und Dow Jones seien nach unten ganz gut abgesichert sind, Korrekturen dürften klein bleiben. „Sollten die Kurse jedoch steigen, könnte sich eine Dynamik entwickeln, die zu einer Fortsetzung der Rallye führt.“ So dürfte ein deutlicher Anstieg über 11.500 Punkte im Dax Anleger unter Zugzwang setzen und einen schnellen Lauf in Richtung 12.000 Punkte ermöglichen.

