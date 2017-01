Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Skeptische Erwartungshaltung

Nach wie vor dominieren Skeptiker die Erwartungshaltung, welche Entwicklung der Dax in drei Monaten nimmt. Das Lager der Pessimisten ist zwar um drei Prozentpunkte auf nur noch 32 Prozent der Umfrageteilnehmer geschrumpft, doch diese ehemaligen Skeptiker gehen nun von einer Seitwärtsbewegung des Index in drei Monaten aus (plus sieben Prozentpunkte auf 32 Prozent). Das Lager der Bullen konnte trotz der Euphorie nicht profitieren (minus acht Prozentpunkte auf 17 Prozent). Im langfristigen Durchschnitt ist die Erwartungshaltung der Anleger damit noch immer unterdurchschnittlich.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Doch von der angelaufenen Rally wollen dennoch viele Anleger profitieren. Nun will jeder Vierte (plus sechs Prozentpunkte) in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen, nur noch 18 Prozent wollen verkaufen. Nichts ändern wollen hingegen 57 Prozent der Anleger (minus vier Prozentpunkte. „Angesichts der verhaltenen Zukunftserwartung kann ich diese leicht angestiegene Kaufbereitschaft nur Tradern zuschreiben“, meint Heibel. Die kurzfristig agierenden Anleger würden im Falle eines weiteren Aktienmarktanstiegs bereits frühzeitig ihre Gewinne sichern.

Ein Blick auf andere Indikatoren zeigt: Das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart spiegelt die Skepsis wider, denn nach wie vor dominieren die Absicherungsgeschäfte der Privatanleger, die sich vor Kursverlusten schützen wollen. Dieser Indikator wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt.

Joachim Goldberg, der das Anlegersentiment der Frankfurter Börse auswertet, weist auf den erfolgten Ausbruch des Dax nach oben hin und hält sich mit einer Interpretation über die Nachhaltigkeit aber zurück. Erst ein Rücksetzer werde Aufschluss über die Nachhaltigkeit geben: Dieser Rücksetzer dürfe die Marke von 11.550 Punkten nicht mehr unterschreiten.

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



In den USA zeigt der Angst-und-Gier-Index, der anhand technischer Marktdaten ermittelt wird, mit 57 Prozent nach wie vor eine neutrale technische Verfassung im S&P 500 aus. Institutionelle Anleger haben ihre Investitionsquote auf 99 Prozent hochgefahren und liegen damit im oberen Bereich der historischen Investitionsquote. Sprich: Viel mehr Kapital werden sie nicht mehr investieren können, sofern nicht frische Anlegergelder hinzukommen. Privatanleger in den USA hingegen werden ebenfalls skeptisch, nur noch 31,6 Prozent sind optimistisch für die künftige Aktienmarktentwicklung – mehr als fünf Prozentpunkte.