Starker Euro belastet

Seiner Ansicht nach haben drei Themen vergangenen Woche den Aktienhandel bestimmt: Der starke Euro, die EZB-Geldpolitik sowie der große Verfallstag am vergangenen Freitag.

Der große Verfallstag war am Freitagmittag vorüber. Am Abend verfielen die Optionen in den USA, der dortige Handel lastete am Nachmittag noch auf dem Dax. „Aus dieser Perspektive spricht vieles dafür, dass der Dax ab heute wieder steigt“, meint Heibel.

Welche Zyklusphase erwarten Sie in drei Monaten?



Die EZB-Geldpolitik bleibt locker, auch diese Entscheidung sollte die Aktienbörse unterstützen. Doch allein der Umstand, dass ein Ende der lockeren Geldpolitik diskutiert, und somit früher oder später kommen wird, belastet die Märkte und stützt den Euro.

Die starke Euro belastet insbesondere die Exportnation Deutschland. Gerade internationale Anleger würden sich daher vom Dax abwenden. Auch institutionelle Anleger aus Deutschland sehen diesen Trend sehr früh und sichern sich entsprechend ab. „An Privatanlegern gehen solche Zusammenhänge häufig unerkannt vorüber“, erläutert Heibel, „so würde ich die doch sehr unterschiedlichen Sentiment-Ergebnisse zwischen Privaten und Institutionellen erklären.“

Werden Sie in den nächsten beiden Wochen handeln?



Diese Woche haben demzufolge institutionelle Anleger die Börsenrichtung im Dax dominiert. Wie so häufig bestimmen diese kurzfristig die Richtung, während Privatanleger mittelfristig die bessere Erwartungshaltung haben.

„Ich bleibe daher bei meiner Einschätzung, dass die derzeit rückläufigen Kurse Kaufgelegenheiten darstellen“, so Heibel. Allerdings sei es aufgrund der widersprüchlichen Stimmungslage sehr schwer abzuschätzen, wie weit der Dax noch sinken könne, bevor sich seine mittelfristige Perspektive der Rally-Fortsetzung durchsetzt. „Schlimmstenfalls wenden sich Anleger nach diesen turbulenten Tagen von der der Börse ab und kehren erst nach dem Sommer zurück.“

