Stimmung hat sich deutlich abgekühlt

Doch es gibt einen anderen Indikator, der zumindest gegen eine größere Korrektur spricht. Laut der umfangreicheren Animusx-Umfrage, an der auch Profi-Anleger teilnehmen, ist die Investitionsquote von institutionellen Anlegern in den vergangenen Wochen stark rückläufig. Profis haben in die Trump-Rally hinein ihre Engagements stark verkleinert. „Somit gibt es derzeit nicht mehr viel, was verkauft werden kann“, meint Heibel. Eine Korrektur der Rally, die aufgrund der kürzlich so euphorischen Stimmung zu erwarten war, dürfte aufgrund der geringen Investitionsquote von institutionellen Anlegern klein ausfallen. „Ich rechne daher nicht mit einem Unterschreiten der 11.200 Punkte im Dax“, meint der Sentimentexperte.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Die Details der aktuellen Handelsblatt-Umfrage: Die Stimmung unter den Anlegern ist deutlich zurücknommen. Die Euphorie der Vorwoche ist verflogen, nur noch 19 Prozent und damit 26 Prozentpunkte weniger als vor einer Woche sehen den Dax derzeit in einem Aufwärtsimpuls. Nur noch jeder Fünfte (minus zwölf Prozentpunkte) glaubt an eine Topbildung. Einen Abwärtsimpuls sieht nur jeder Zehnte (plus sieben Prozentpunkte), die meisten erwarten eine Seitwärtsbewegung (plus 30 Prozentpunkte auf 48 Prozent).

„Damit ist klar, dass viele Anleger den Rücksetzer dieser Woche nur als Verschnaufpause auf dem Weg zum Dax 12.000 betrachten“, schlussfolgert Heibel. Denn der Dax ist in der vergangenen Woche um 1,4 Prozent gefallen, dennoch sehen die meisten Anleger dieses Minus als Seitwärtsbewegung.

Auf diesen Rücksetzer der vergangenen Handelswoche hat dennoch kaum jemand gewettet. Für nur sieben Prozent (minus 14 Prozentpunkte) haben sich ihre Erwartungen voll und ganz erfüllt. Überrascht wurde hingegen auch kaum jemand (unverändert zehn Prozent). Die meisten geben an, diese Entwicklung so zum größten Teil erwartet zu haben (plus drei Prozentpunkte auf 52 Prozent); kaum erfüllt haben sich die Erwartungen für knapp jeden Dritten (plus elf Prozentpunkte).

Haben sich Ihre Erwartungen zum Dax in der vergangenen Woche erfüllt?



An eine Fortsetzung der Rally in drei Monaten glaubt knapp jeder Vierte, (plus sieben Prozent) während nach wie vor fast jeder Dritte einen Abwärtsimpuls fürchtet. Die Stimmung polarisiert sich, nur noch jeder Vierte (minus acht Prozentpunkte) geht von einer Seitwärtsbewegung in drei Monaten aus.

Das Erstaunliche: Obwohl viele mit einer Fortsetzung der Rally rechnen, will nur jeder Fünfte (minus fünf Prozentpunkte) in den kommenden zwei Wochen Aktien zukaufen. 16 Prozent (minus zwei Prozentpunkte) wollen ihre Positionen verkleinern, die meisten warten jedoch vorerst ab (plus sieben Prozentpunkte auf 64 Prozent).