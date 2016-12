„Typisch für eine Fortsetzung der Rally“

Die Erwartung der Anleger zu der Kursentwicklung in drei Monaten fiel vor einer Woche auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren und erholte sich diese Woche wieder in den neutralen Bereich. „Aus der Perspektive der Sentimentanalyse ist dies durchaus typisch für eine Fortsetzung der Rally nach einer kurzen Verschnaufpause“, meint der Animusx-Inhaber Heibel.

Doch die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr nutzen die meisten Anleger in Deutschland für eine Auszeit. So ist der Anteil derer, die noch nicht wissen, wie sie sich in den kommenden zwei Wochen verhalten werden, um 12 Prozentpunkte auf 61 Prozent gestiegen. Nur jeder Fünfte will zukaufen (minus fünf Prozentpunkte), 19 Prozent (minus sieben Prozentpunkte) wollen verkaufen.

Was vor allem für eine Fortsetzung der Rally spricht: Die Absicherungsgeschäfte der Privatanleger sind derzeit so stark wie im vergangenen Juli, als der Dax zur Erholungsrally ansetzte. Das zeigt das Sentiment der Stuttgarter Börse Euwax, das auf realen Handelsdaten mit Hebelprodukten auf den Dax basiert. Im Juli dieses Jahres stieg das deutsche Börsenbarometer um 1500 Zähler.

Auch Joachim Goldberg, der eine Sentimentumfrage für die Börse Frankfurt auswertet, stellte bei seinen Teilnehmern bereits Mitte der Woche vor Weihnachten eine zurückhaltende Stimmung mit starker Neigung zur Absicherung der Gewinne fest.

In den USA hat sich die Stimmung merklich abgekühlt. Der „Angst-und-Gier-Indikator“ des US-Index S&P 500 ist von der extremen Gier der Vorwoche leicht zurückgefallen und liegt bei noch 71 Prozent. Die Investitionsquote institutioneller Anleger ist wieder über 100 Prozent gesprungen (101,33%) und zeigt noch immer eine sehr optimistische Positionierung an. 45 Prozent der Empfehlungen von Bloggern und Börsenbriefschreibern sind Kaufempfehlungen und entsprechend sind mit 44,6 Prozent mehr Privatanleger bullisch gestimmt als im Jahresdurchschnitt.