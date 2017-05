Unsicherheit über den Macron-Effekt

In den USA führt die Seitwärtsbewegung im Dow Jones zu einer Abkühlung der Gemüter: Der technische Angst und Gier Index des S&P 500 ist auf 44 Prozent gesunken und zeigt damit eine neutrale Verfassung an. „Die Investitionsquote institutioneller Anleger ist um sieben auf 82 Prozent gesunken. Damit sind professionelle Großanleger weiterhin gut investiert, aber nicht mehr so stark wie in den ersten Wochen nach dem Wahlsieg Donald Trumps“, erklärt Heibel.

Völlig ungeklärt bleibt indes die Frage, ob die Anleger aus dem Wahlsieg Macrons neuen Schwung für europäische wie für deutsche Aktien mitnehmen. Denn die Umfrage wurde vor Frankreichs Präsidentenwahl am Sonntag geführt. Wie die Börsen am heutigen Morgen zeigen, dürfte sich ein gemischtes Bild ergeben. Zu viel hängt noch von den französischen Parlamentswahlen am 11. und 18. Juni ab. Schließlich braucht Macron für seine Reformvorhaben die Unterstützung des Parlaments.

„Angenommen, Macron gelingt es, Unterstützung zu gewinnen und die zentralen Aspekte seiner Reformagenda umzusetzen, dürften vor allem Aktien aus den Bereichen saubere Energie, Forschung und Entwicklung, Technologie, Gesundheit und Infrastrukturprojekte profitieren“, urteilen Uwe Zöllner und Emilie Esposito von Franklin Local Asset Management.

Nicht zuletzt aber hat der Wahlausgang in Frankreich den Glauben an die EU gestärkt. An den Finanzmärkten, wo Psychologie seit jeher eine große Rolle spielt, dürfte dies europäischen Aktien generell eher zu Gute kommen.

