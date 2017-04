US-Anleger sind ängstlich

In den USA zeigt der „Angst und Gier Index“ des S&P 500, der auf technischen Marktdaten basiert, mit 34 Prozent relative Angst an, was aus Sentimentsicht als Kontraindikator und damit bullisch beziehungsweise unterstützend zu werten ist. „Ein dramatischer Ausverkauf ist auf Basis dieser negativen Werte kaum möglich“, meint Heibel. Auch die Investitionsquote institutioneller internationaler Anleger ist mit 71 Prozent (minus 16 Prozentpunkte) wieder deutlich zurückgekommen, es gibt reichlich Liquidität, die angelegt werden kann. Der US-Privatanleger zeigt mit minus 13 Prozent eine deutlich pessimistische Haltung, die mit dem nach wie vor deutlichen Pessimismus in Deutschland vergleichbar ist.

Nach wie vorher notiere der Pessimismus zur künftigen Kursentwicklung auf einem extrem hohen Niveau und spreche daher gegen einen heftigen Ausverkauf, analysiert derAnimusx-Inhaber. Auch die Stimmung zur Kursentwicklung der vergangenen Handelswoche verharre auf leicht negativem Niveau und sei damit auch kein Indikator für einen anstehenden Ausverkauf.

„Plötzlich haben Anleger wieder die Absicht, Aktien zu kaufen“, freut sich Heibel und wertet dies als offene Absichtserklärung, im Falle des Wunschergebnisses nach den Frankreichwahlen wieder stärker im Aktienmarkt investiert zu sein. Immerhin haben die Quartalszahlen, die wir in den vergangenen zehn Tagen gesehen haben, überwiegend ein rosiges Bild von der Konjunktur sowohl in Europa als auch in den USA gezeichnet.

Doch bleibe die Situation gefährlich. „Das Wohl und Wehe des Dax hängt nicht nur von deutschen Anlegern ab, sondern gleichzeitig auch von internationalen Anlegern“, so Heibel. Diese werden nicht nur den Wahlausgang in Frankreich für ihre Anlageentscheidung zugrunde legen, sondern gleichzeitig auch die jüngsten Entwicklungen in den USA. Und dort hat vergangene Woche Finanzminister Steven Mnuchin versprochen, Steuererleichterungen eher früher als später umzusetzen. Sein Fazit: „Das könnte den Kapitalstrom der vergangenen Monate von den USA nach Europa wieder umdrehen“.

Und dann werde es spannend zu beobachten sein: Haben die deutschen Anleger die Kapitalkraft, um in einem solchen Fall die am Markt angebotenen Aktien aufzufangen? Aus Sicht der Sentimenttheorie haben die Anleger in Deutschland sowohl das Potential, ihre Stimmung ins Positive zu drehen, also als zusätzliche Käufer aufzutreten, als auch den Willen, Aktien zuzukaufen. Nachdem sich in Frankreich nun eine Stichwahl zwischen dem Liebling von Angela Merkel (Macron) und dem Enfant Terrible (Le Pen) ergeben hat, dürfte es zunächst eine Erleichterungsrally ergeben: Le Pen wird gegen Macron in der Stichwahl kaum eine Chance haben, so die Erwartung an den Finanzmärkten.

