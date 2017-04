US-Anleger werden langsam ängstlich

An der Stuttgarter Börse Euwax zeigen Anleger eine mäßige Absicherung. Das Euwax-Sentiment wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax ermittelt. Die großen Absicherungspositionen wurden in die rückläufigen Kurse vergangener Woche teilweise aufgelöst. Doch nach wie vor halten Privatanleger an der Euwax starke Absicherungspositionen.

Auch die Profis, die sich über die Frankfurter Terminbörse Eurex vor Kursverlusten absichern, haben derzeit große Put-Positionen. Diese Produkte steigen an Wert, wenn die Kurse fallen. Anders als die Privatanleger haben Profis ihre Absicherungspositionen diese Woche noch ausgeweitet.

In den USA zeigt der technische „Angst und Gier Index“ des S&P 500 mit 28 Prozent Angst an und liegt nur drei Prozentpunkte über dem Wert „extreme Angst“ (25 Prozent und weniger). Auch in den USA zeigt das Put/Call-Ratio großes Volumen bei Absicherungsgeschäften an. Institutionelle Anleger haben ihre Investitionsquote von 67 Prozent auf nunmehr 87 Prozent hochgefahren. Es wurden also Positionen eingegangen, gleichzeitig hat man sich jedoch stärker abgesichert. Privatanleger haben ihre pessimistische Erwartung der Vorwoche nur leicht nach oben korrigiert.

„Kann man von Euphorie sprechen, wenn schon bei dem kleinsten Schluckauf an den Aktienmärkten sofort die Feierlaune verpufft?“, fragt Heibel rhetorisch und schiebt die Antwort nach: „ Nein, von Euphorie sind wir, wie ich in den vergangenen Wochen wiederholt ausgeführt habe, noch weit entfernt.“ Auf der anderen Seite bleibe der Pessimismus groß, jetzt, nachdem der Dax an seinem Allzeithoch abgeprallt ist.

Euphorie unter den Anlegern gilt als Kontraindikator. Sind Anleger zu euphorisch, ist das eher ein Indiz für bald fallende Kurse. Weil viele Investoren bereits Aktien gekauft haben und bei fallenden Kurse es nur noch wenige gibt, die kaufen können.

„Trotz gescheiterter Rally und eingeläuteter Korrektur erfolgte bislang kein Ausverkauf“, erinnert der Sentimentexperte. Noch würden viele Anleger die leicht zurückgekommenen Kurse nutzen, um endlich in ihre Lieblingsaktien einzusteigen.