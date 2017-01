Verunsicherung hält an

Das Euwax-Anlegersentiment, das reale Trades mit Hebelprodukten auf den Dax abbildet, zeigt weiterhin einen leichten Überhang von Absicherungsgeschäften bei Privatanlegern. Sie spekulieren also eher auf fallende Kurse. Die Put/Call-Ratio der Terminbörse Eurex, die in erster Linie institutionelle Anleger erfasst, notiert im neutralen Bereich. Dieses Verhältnis bestätigt das Handelsblatt-Umfrageergebnis, demzufolge die meisten derzeit neutral positioniert sind und abwarten.

Der leicht negative Ausschlag an der Privatanlegerbörse Euwax deutet nach Heibels Ansicht auf die Verunsicherung hin, die durch die Amtseinführung Donald Trumps verbreitet wird. „Anders kann ich mir die Diskrepanz nicht erklären“, meint der Animusx-Inhaber.

Das zeigt sich auch bei einem Blick in Richtung USA: Der an technischen Marktdaten orientierte Angst-und-Gier-Index des Index S&P 500 notiert mit 53 Prozent ebenfalls in einem neutralen Bereich. Die Investitionsquote der institutionellen Anleger ist mit 94 Prozent leicht angestiegen und spiegelt die mittelfristig optimistische Einstellung der Profis wider. Und auch die Privatanleger in den USA sind mit einer „Bullenquote“ von nur noch 37 Prozent (minus sieben Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche) nun deutlich verunsicherter unterwegs.

Vor einer Woche hatte Heibel darauf hingewiesen, wie wichtig neben den Geschäftsergebnissen der Banken die Quartalszahlen von Transportunternehmen wie den Eisenbahnen CSX und Union Pacific sowie der Fluggesellschaft United Continental seien. „Ich halte diese drei Quartalsergebnisse für die wichtigsten Zahlen dieser Woche, denn sie können uns Auskunft darüber geben, ob die Trump-Rally beendet ist oder nur eine Verschnaufpause einlegt“, meinte der Sentimentexperte am vergangenen Montag.